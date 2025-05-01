剴剴案》510上凱道護兒？網揭大量來自中國照片 醫嗆髒手別伸進來

外界高度關注「剴剴」案，在網路上也有人宣稱要發起510護兒集會，但陸續有網友質疑該活動不單純，除了發起呼籲的社群帳號中有許多中國人的照片，貼文還轉載來自中國的新聞報導。（圖擷自臉書、IG）

2025/05/01 13:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院近期開庭審理男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，在網路上也有人宣稱要發起510護兒集會，但陸續有網友質疑該活動不單純，除了發起呼籲的社群帳號中有許多中國人的照片，貼文還轉載來自中國的新聞報導，針對網友質疑主辦單位是誰，帳號也僅聲稱他們是一群「平凡的爸爸媽媽」。醫師杜承哲更直接發文怒嗆「台灣人要為自己的兒童討公道，可以請中國髒手不要伸進來嗎？」

1歲10月男童「剴剴」前年底遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐凌致死，近期法院開庭審理，外界高度關注。近日在網路上傳出，有一些帳號持續在網路發文分享「剴剴」案的資訊，並主張要在5月10日上凱道遊行，替沒辦法為自己申冤的剴剴發聲。他們還提出5大訴求，包含設立「兒少保護部」、「兒虐專責公務員」、「增訂刑法虐殺兒童罪，處以死刑或無期徒刑，不得假釋」、「由法律授權，可在『未定案』的情況下，將受虐兒童與疑似加害人迅速隔離」。

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相關內容雖引發部分網友討論，也有人考慮是否參加，不過後續有網友起底，針對網友詢問發起的主辦單位是誰，相關帳號並未正面回應，僅宣稱他們是一群「平凡的爸爸媽媽」，並強調「沒有『一個』負責人，每位剴爸剴媽，都是行動策劃者」，未來也會追究兒福聯盟及政府責任。

也有網友透過活動海報發現「Justice For KaiKai」（給剴剴正義）的臉書社團及社群粉專，但細看粉專發文可發現，許多發文是有人手上拿著寫有「JusticeForKaiKai」的紙張，但卻都署名「From China」（來自中國），且粉專還有發文是轉貼來自中國的新聞報導。

也有網友指出，這群身分不明的人還發起了一個只需要簽名的連署活動，他們還計畫將收集到的簽名送到總統府，讓網友質疑疑點重重，並紛紛留言議論「隨便點進去三個帳號寫什麼幾寶媽的，三個都是直銷的。真的有那麼巧合？」、「抗議對象不提失職的台北市政府」、「發起人之一連自己的thread帳號可以連到IG都不知道，還宣稱不知道自己的IG放了很多抖音影片」、「集會地點跟同一天挺中配活動很近，人混在一起，新聞就可能會說大家都挺中配」。

醫師杜承哲也對此發文質疑「台灣人要為自己的兒童討公道，可以請共國髒手不要伸進來嗎？」、「無論台灣要修法還是究責，都跟貴國無關吧？請自己先保護好貴國的兒童器官，不要跑到Tank裡面再說吧？」

杜承哲也指出，在貴國舉張空白白紙都違法，你們還可以「集結起來為特定議題發聲」，這是中共絕對禁止的事項。並指「不談兒福，不談國民黨，卻要上街頭發出訴求，而且中國和中國黨立委吳宗憲大力聲援，嗯？」

根據上月20日的媒體報導，國民黨立委吳宗憲在評論剴剴案時指出，許多家屬與關心者陸續陳情，希望政府徹底檢討並修補兒虐防線的漏洞，他還呼籲社會大眾，在5月10日一同走上凱道，為孩子站出來。

外界高度關注「剴剴」案，在網路上也有人宣稱要發起510護兒集會，但發起呼籲的社群帳號轉載來自中國的新聞報導，還提出5大訴求，其中包含「增訂刑法虐殺兒童罪，處以死刑或無期徒刑，不得假釋」、「由法律授權，可在『未定案』的情況下，將受虐兒童與疑似加害人迅速隔離」。（圖擷自threads、IG）

也有網友質疑，所謂的護兒集會行動，「集會地點跟同一天挺中配活動很近，人混在一起，新聞就可能會說大家都挺中配」。（圖擷自threads）

網友透過活動海報發現「Justice For KaiKai」（給剴剴正義）的臉書社團及社群粉專，但細看粉專發文可發現，許多發文是有人手上拿著寫有「JusticeForKaiKai」的紙張，但卻都署名「From China」（來自中國）。（圖擷自臉書）

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