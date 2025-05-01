沒嗆過「北港媽被統戰」 經民連提告中天新聞

罷免公民團體「經濟民主連合」重申尊重媽祖信仰，從未表示「媽祖被統戰、滲透」。圖為北港朝天宮。（資料照）

2025/05/01 13:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免公民團體「經濟民主連合（下簡稱經民連）」原欲申請北港鎮公所前馬路路權舉辦活動，沒想到，連同備案地點的虎尾郵局前路權申請都雙雙遭駁回。對此，《中天新聞》報導有罷團成員質疑公所故意打壓，並有疑似罷團成員稱「北港拜媽祖所以都被統戰了是嗎？」對此，經民連重申尊重媽祖信仰，從未表示「媽祖被統戰、滲透」，對於中天新聞標題惡意張冠李戴，經民連將依法提告。

台灣經濟民主連合今日發出新聞稿指出，繼北港鎮公所駁回經民連5月1日下午在北港登記所前馬路舉辦「丁學忠究責會」之路權申請後，經民連就同一活動備案地點的虎尾郵局前路權申請，昨日亦遭雲林縣政府交通工務局駁回。經民連呼籲雲林、虎尾、北港及全台各地方政府，應積極保障公民集會權利，切勿以路權申請障礙來刁難人民集會自由與公民罷免權行使。另外，經民連重申尊重媽祖信仰，從未表示「媽祖被統戰、滲透」，對於中天新聞標題惡意張冠李戴，經民連將依法提告。

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經民連表示，此次北港鎮公所與雲林縣政府先後駁回經民連5月1日「丁學忠究責會」之路權申請，似非獨立事件，無論雲林縣長張麗善、立委丁學忠、北港鎮長蕭美文，均為雲林張家班。北港鎮公所與雲林縣政府先後駁回「丁學忠究責會」之路權申請，讓外界不免有張麗善「積極迎戰」拔釘罷團的聯想。

經民連稱，本會衷心盼望，集會遊行作為憲法所保障之人民權利，能夠在民主法治的社會受到徹底的保障與落實。本會也再次呼籲，除集會遊行外，罷免同樣是憲法所保障之人民權利，行政機關自應恪遵憲法，捍衛人民基本權。

另外，經民連表示，經民連尊重媽祖信仰，從未說「媽祖被統戰、滲透」，中天新聞勿張冠李戴。中天新聞惡意以「罷團申請路權被拒竟嗆『北港媽被統戰』！大批網友氣炸：瘋了吧？」為新聞標題，新聞內文則稱「一名似乎是罷團人員的網友將（4/26經民連）貼文轉貼至地方社團，要求北港鎮公所『踹共』..因為北港拜媽祖所以都被統戰了是嗎？到底是誰在獨裁北港？還是北港被中共滲透了？」

經民連質疑，既然中天新聞記者已經看到經民連關於路權申請說明的26日貼文全文，完全沒有任何一字提到「媽祖被統戰、滲透」，為何中天可以下這樣的新聞標題？為何中天記者沒有跟經民連或「雲林拔釘」罷團採訪確認，竟隨便在網路上海撈一則發言，就說「似乎是罷團人員的網友」，然後在新聞標題上胡亂下標，張冠李戴！對於這樣張冠李戴的惡意新聞操弄，經民連將會依法提告。

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