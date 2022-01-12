購物節抽遊艇住宿 黃偉哲開箱︰太強大

海上遊艇豪華裝潢及舒適客廳。（記者洪瑞琴攝）

2022/01/12 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南購物節加碼豪華遊艇住宿抽獎，市長黃偉哲昨日登船「開箱介紹」。市價約十三萬元的台南「獨家」特獎，若要繳中獎稅十％，等於花一．三萬元樂享海上住宿一晚，體驗享受「億萬富翁」的奢華浪漫。

中獎稅十％ 花一．三萬享海上住宿

擁有「海上勞斯萊斯」美譽的全球頂級遊艇品牌Sunseeker「STAR號」，七十三呎大型遊艇，造價一億二千萬元，餐廳、廚房、客廳及衛浴套房俱全，昨日曝光大公開。遊客搭船出海乘風破浪，閃閃銀白浪花；仰躺在船首甲板沙發上，更見藍天碧海的自由壯闊。黃偉哲頻頻稱讚這特獎「太強大了」、「太厲害了」，自己有小遊艇執照，但未曾住過這種超級豪華遊艇，真的令人大開眼界。

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一人中獎八人同行 住宿享一泊二食

黃偉哲說，台南購物節登錄金額已超過八十億元，民眾參加非常踴躍，安平港船上觀光特色就是風光明媚，潮差很小，遊艇航行非常平穩，歡迎大家一起來台南旅遊抽大獎，而且遊艇住宿一泊二食，「一人中獎八人同行」，全台僅台南獨有的特獎。

遊艇住宿頂級行程，繞行安平港一圈，與陸上飯店住宿迥然不同，既徜徉海浪帶來的波動，也可盡情享用船上設施，躺臥遊艇甲板上欣賞夕陽餘暉景緻、夜晚仰望天空數星星的樂趣。

經發局表示，遊艇住宿特獎至少有十組，民眾購物登錄發票愈多、中獎機會愈多，預於二月五日、三月十二日抽出得獎幸運兒。

台南購物節加碼豪華遊艇住宿抽獎，市長黃偉哲昨日開箱介紹。（記者洪瑞琴攝）

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