太魯閣馬拉松延到明年3/5 昨起報名

2021/11/10 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在擁有世界級景觀的太魯閣峽谷跑馬拉松，二○二一雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松延至明年三月五日舉辦，昨天傍晚六點開放網路報名，十二月六日報名登記截止，活動適用動滋券支付報名費，主辦單位也提醒，參賽者須至少打過一劑疫苗才能入場！

二○二一太魯閣馬拉松昨天傍晚六點開放登記報名（https://irunner.biji.co/taroko2021），由於年年報名人數遠高於參賽名額，大會在十二月六日截止登記報名後，將在八日上午十點電腦抽籤、當天中午十二點公布名單。

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主辦的花蓮縣體育會表示，比賽分成全程、半程馬拉松及十二公里逍遙馬拉松、五公里快樂馬拉松共四組，全馬名額三千人、半馬五千人、逍遙馬二千五百人、快樂馬一千五百人。

參賽者須打過一劑武肺疫苗

因參賽總人數破萬人，大會規定電腦中籤者完成報名繳費後，必須在明年二月十三日前至少打完武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗第一劑，並上傳疫苗接種證明黃卡至報名網站，經大會檢核無誤後，才寄發參賽號碼布等物品；參加快樂馬則無須疫苗黃卡證明；此外，賽道補給站不提供一次性水杯、瓶裝水，請跑者務必攜帶大會宅配提供的環保水盃至會場使用。

花蓮縣體育會表示，二○二一年太魯閣馬拉松邀請花蓮短跑女將張博雅擔任活動代言人，目前就讀國立體育大學的張博雅是花蓮子弟，是今年全國中等學校運動會高女組一百公尺、二百公尺雙料金牌，今年全國運動會女子四百接力金牌、總統教育獎，代表太魯閣馬「為夢想而跑」的精神。

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