國一彰化員林段雙向拓寬 月中分段通車

中山高拓寬工程明年元旦全線通車。（記者劉曉欣攝）

2021/11/09 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕交通部長王國材昨天視察中山高速公路彰化路段，當場宣布正在進行的彰化員林段拓寬為四車道工程，原訂春節前完工全線通車，將提前於明年元旦前通車，並從十一月中旬起先分段通車，而車道數將從現有的三車道增加為四車道，將解決國道最塞車路段的問題。

3車道拓寬為4車道

立委陳素月率交通委員會進行交通考察，王國材與高公局長趙興華也都與會參加，縣長王惠美、秀水鄉長林英嘉都提出在中山高彰化員林路段拓寬為四車道、三座跨越橋拆除重建之後，應該同步拓寬跨越橋的引道才對；而彰化交流道至埔鹽系統交流道之間，應該比照北斗交流道闢建側車道，才能徹底解決交流道周邊道路的交通打結的情況。

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王國材表示，中山高彰化到員林路段每到假日就是最塞路段之一，這次將中山高彰化員林路段改為南北雙向四車道，就是要解決國道塞車問題，拓寬工程將全面趕工，提前於明年元旦前南北雙向四車道全線通車，十一月中旬起將分段通車。

王國材強調，有關地方關心跨越橋重建後，銜接引道也應該要同步檢討拓寬部分，將請縣府提交道路生活圈計畫；至於彰化側車道的建議，因為涉及用地與路廊，請縣府進行環境影響與可行性評估，以納入中長期計畫。

高公局長趙興華指出，中山高彰化員林路段拓寬工程，主線部分將分段完成、分段通車；至於三座跨越橋拆除重建工程，大溪路跨越橋可望在明年五月底完工，秀水鄉兩座跨越橋、則將於明年六、七月陸續完成。

陳素月指出，中山高彰化路段拓寬是地方的大事，明年元旦就可以迎接彰化員林國道南北雙向四車道時代，徹底解決彰化路段塞車的惡夢。國策顧問魏明谷強調，彰化員林路段從三車道拓寬為四車道，可打通彰化國道的「任督二脈」。

交通部長王國材在彰化縣長王惠美、立委陳素月陪同下，宣布中山高拓寬工程明年元旦全線通車。（記者劉曉欣攝）

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