聯亞未獲認證 3000打疫苗受試者嘆被遺忘

有聯亞疫苗受試者提供解盲結果通知，向本報反映遇到的困境。（讀者提供）

2021/11/09 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕聯亞生技開發的武漢肺炎疫苗未通過緊急使用授權（EUA）審查，三千多名在聯亞疫苗臨床試驗打到真實疫苗的受試人無法獲得政府認證，有民眾向本報陳情因此到醫院照顧家人要多花錢檢測、混打其他疫苗又擔心風險。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示「很抱歉」；若要打其他疫苗，間隔至少二十八天即可。

間隔28天可打其他疫苗

台中市的Ｃ先生三、四月在聯亞疫苗臨床試驗中打了兩劑疫苗，十月打第三劑，但聯亞不被認證，以致近期家人住院，他無法提出完整接種疫苗證明，影響分擔照顧家人的計畫。他認為政府當初提到專案處理，結果沒有安排接種其他疫苗，也沒有提供黃卡或其他證明做為生活使用，感覺完全被遺忘。

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台北市的Ｌ先生也是聯亞疫苗受試者，當初為挺政府、挺國產疫苗加入，隨機被分配打聯亞疫苗，結果聯亞EUA未通過，政府提到會專案安排接種其他疫苗，但沒有人告訴他們次單位蛋白疫苗與其他不同機轉疫苗混打是否存在風險？有沒有請專家評估？他對此感到心寒。

陳時中坦言「很抱歉」，說明若有到醫院需求而得快篩、檢測，費用已越來越降低；若要打其他疫苗，間隔達到一定期間就可施打。

根據現行規定，若曾經或正在接受COVID-19疫苗臨床試驗，間隔至少二十八天就可接種不同廠牌疫苗。

指揮中心發言人莊人祥說明，相關問題都曾在衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論過，結論是退出臨床試驗後，可任選一個疫苗接種。根據以往其他疾病疫苗的經驗，都有不同廠牌混打，並沒有看到比較特殊的狀況。

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