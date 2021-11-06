來賺高雄券 一週吸11萬旅客

使用振興券、國旅券遊高雄加碼送高雄券，吸引團客來高雄遊玩。（高雄市觀光局提供）

2021/11/06 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕搶攻國旅券與振興五倍券商機，高市觀光局共將送出六千萬元高雄券，吸引國內團客來高雄遊玩，短短一週，全台旅行社已規劃帶十一萬旅客來高雄觀光，預估這波總計將吸引超過卅萬人次，創造七點五億元觀光產值！

交通部觀光局推出二四○萬份國旅券，已於十一月一日啟用，高市觀光局為了搶攻國旅商機，推出「配合振興券、國旅券遊高雄，加碼送高雄券」計畫，總計將送出六千萬元高雄券。

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全市500家旅行社加入

高市觀光局昨表示，全台旅行社均可向高雄市旅行公會，提出申請加碼送高雄券計畫，高雄市近五百家在地旅行社，已全數申請加入，再加上其他縣市旅行公會申請金額，預計首波將為高雄帶來十一萬旅遊人次。

遊客只要持國旅券或振興五倍券，向參與本計畫的旅行社報名高雄遊程，滿五百元就能換取一百元高雄券，每人最多可換二百元高雄券。

多家旅行社加碼放送

高雄市觀光局說，台中的旅行社已有首發團來高雄二天一夜小旅遊；此外，東南旅行社也趁勢推出高雄一日遊超殺優惠價五百元行程，一推出即額滿，行程含月世界、旗山老街及駁二特區，只要用五倍券付團費，可額外領到一百元高雄券，等於高雄一日遊只要花費四百元。

另有多家旅行業者響應高雄券活動，額外放送加碼，例如可樂旅遊推出「一券玩全台」企劃，憑國旅券購買來高團體旅遊指定商品，即可享千元國旅券折抵一千二百元，再拿二百元高雄券，相當於四十％超高回饋，首波已吸引超過一百團遊客報名參加！

數位對接高雄券增10萬份

由於不少人反映數位對接高雄券的份數不夠，陳其邁之前承諾再加碼十萬份。高市財政局昨天宣布，數位對接高雄券額度由原規劃十萬份，確定加碼至廿萬份，加碼額度開始啟用。

財政局長陳勇勝指出，選擇數位方案且已符合在高雄市消費滿五千元條件的民眾，將陸續收到簡訊通知，收到後點擊簡訊中網址，就能連結預約領取，可選擇郵寄到府、高捷卅八處車站或全台7-11領取。

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