拜師學龍鬚糖要花20萬！ 施清堂自學有成教青少年DIY

施清堂（右）教導青少年朋友DIY龍鬚糖，希望這項傳統技藝能夠傳承下去。 （圖由台灣青年社服推展協會提供）

2024/07/05 17:22

〔記者蔡文居／台南報導〕專精傳統美食技藝的施清堂是台南市街頭藝人，假日於麻豆總爺藝文中心設攤，以龍鬚糖、糖蔥等與民眾同樂。今天下午在台南市社福大樓教導青少年朋友DIY龍鬚糖，他並發願要把這項傳統技藝傳承下去。

施清堂表示，龍鬚糖早期很常見，隨時代演變已越來越少，他為學習這項傳統技藝，跑遍台南、宜蘭、彰化鹿港等許多地方求藝，卻老是被婉拒。最後終於在淡水老街獲得一位老師傅應允傳授，但學費要價20萬元，實在太高。

請繼續往下閱讀...

當下，他決定自行研發，前後耗費花了2年時間，終於無師自通學會龍鬚糖的製作，假日於麻豆總爺藝文中心設攤，以龍鬚糖、糖蔥等與民眾同樂，也希望這項傳統技藝能夠傳承下去。

台灣青年社會服務推展協會、台南市兒童及少年代表協會今天下午於南市社福大樓舉辦「探索糖都·南都─龍鬚糖手作工作坊」，邀集台南市兒少代表、國中及高中職學生計35名，共同探索「糖」文化，由龍鬚糖師傅施清堂、謝佩芬夫婦解說教導製作。

主辦單位表示，台南是台灣最早開發區域，擁有豐富的歷史文化脈絡與文化遺產，透過龍鬚糖手作的過程，啟發青少年對於傳統文化及技藝的興趣，透過實際操作，讓青少年體驗早年生活艱辛，品嘗零嘴不是一件簡單的事。

南市兒少代表、國中及高中職學生透過DIY龍鬚糖共同探索「糖」文化 。 （圖由台灣青年社服推展協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法