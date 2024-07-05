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守護澎湖海洋森林 台亞風能復育珊瑚行動啟動

台亞風能種下希望珊瑚。（台亞風能提供）

台亞風能種下希望珊瑚。（台亞風能提供）

2024/07/05 17:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣本土離岸風電開發商台亞風能致力海洋保育，攜手澎湖水產種苗繁殖場、海洋公民基金會、珊瑚花藝師業者波賽頓海洋運動俱樂部，在澎湖鎖港里杭灣聯手啟動「珊瑚復育行動」，董事長吳坤達及執行長率同仁種下1株代表希望的珊瑚。

台亞風能說，澎湖海域有許多寶貴的珊瑚礁生態資源，被稱為海中的熱帶雨林，是海洋生物棲息、覓食及避敵的場所。這次復育行動採用珊瑚幼株培育方式，先在岸上剪取珊瑚分枝，人工移植珊瑚株到適當海域，由專業人員執行追蹤，包括監控復育區、定期清理覆蓋藻類與回報生長及後續維護工作。

海洋公民基金會執行長王曉嬋說，近年來全世界都很重視生物多樣性的議題，珊瑚雖然面積很小，卻是海洋生態系非常重要的一環，全世界4％的關鍵物種，都是從珊瑚生態系所孕育出來。台亞風能用行動愛護海洋，希望更多企業、產官學界等民間力量響應加入，一起守護澎湖海洋。

台亞風能董事長吳坤達指出，珊瑚是海洋資源之母，但近年全球氣候暖化導致珊瑚危機，台亞風能選擇以發展再生能源對抗氣候暖化對海洋造成的影響。離岸風電是從化石燃料轉型為綠色能源的重要推手，希望透過復育珊瑚行動，共同守護澎湖珍貴的海洋森林，增添海洋生物多樣性，維護海洋物種及環境的永續，實現離岸風電與澎湖海域共榮的目標。

澎湖種苗繁殖場為台亞風能投入珊瑚復育擔任最強後援。（記者劉禹慶攝）

澎湖種苗繁殖場為台亞風能投入珊瑚復育擔任最強後援。（記者劉禹慶攝）

台亞風能宣布投入澎湖珊瑚復育。（記者劉禹慶攝）

台亞風能宣布投入澎湖珊瑚復育。（記者劉禹慶攝）

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