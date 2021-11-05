新北振心閱讀 借書可抽好禮

新北市立圖書館推出「閱讀好禮包」抽獎活動。（記者周湘芸攝）

2021/11/05 05:30

〔記者周湘芸、邱書昱／新北報導〕新北市立圖書館從即日起至今年底舉辦「振心閱讀」活動，將每人單次的借書上限提高到三十冊，並加碼推出「閱讀好禮包」，只要到新北市任一圖書分館累計借書達五十冊就可參加抽獎，有mooInk Plus閱讀器、Switch Lite、藍芽耳機等好禮。

市立圖書館表示，針對十三歲以下的讀者也推出「小小閱冠王」活動，只要在十一月、十二月的每個月借閱十本書，可抽獎兒童相機。

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新北市分區資源中心也與台北市分區資源中心合辦「借書集點」，即日起至十一月三十日在新北與台北資源中心，單次借滿五本書即可集章，集滿六個章可獲得小禮品，還可抽氣炸鍋、鬆餅機、車用空氣清淨機等，詳情到新北市立圖書館網站查詢。

鶯歌陶瓷博物館也舉辦線上徵集「我的餐桌美好風景」活動，從十一月六日起到十一月廿七日止，將餐桌照片上傳到活動網頁，票選人氣最高的前十五名，有機會參加親子烹飪教養家林家岑Amanda「美食擺盤課程」；即日起到十一月廿一日有「植感玩美生活」線上徵集，運用陶瓷器皿結合花草植物，玩出百變花器的居家植栽創意，有機會參加花藝設計師HANA規劃的花藝體驗課程，詳情到鶯歌陶瓷博物館網站查詢。

另外，市府觀光旅遊局結合「歡樂耶誕城」活動，今天起至八日在南港展覽館舉辦的台北國際旅展推出周邊飯店、觀光工廠、OK旅遊等多項消費優惠，民眾到場參加活動有限量的禮品，詳情到新北市觀光旅遊網查詢。

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