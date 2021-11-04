明眼、留牙、護耳 新北敬老政策從頭開始

新北市社會局今年與華科慈善基金會助聽器銀行合作，為長輩提供聽力保健服務。（社會局提供）

2021/11/04 05:30

聽損長輩 免費試戴助聽器最多一個月 低收入戶購買單耳補助一萬五千元

〔記者賴筱桐／新北報導〕因應高齡化社會來臨，新北市政府營造友善長輩的環境，近年推動免費敬老眼鏡、免費塗氟顧齒政策，今年與華科慈善基金會助聽器銀行合作，經醫生評估有聽損的長輩，可以免費試戴助聽器最多一個月，依自身需求選擇適合的助聽器。不過，社會局長張錦麗指出，因為許多長輩沒有聽覺受損的意識，在沒有去醫院評估前，難以估計這項政策的受益人數。

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免費眼鏡、塗氟顧齒 長輩受益

新北市長侯友宜昨天在市政會議指出，新北市在「無名氏」善款支持下，首創免費敬老眼鏡政策，至今已有十六萬名長輩受益，全國有十五個縣市跟進；衛生局推動免費塗氟固齒服務，累計有四萬多人受益，新北長輩的平均留牙顆數達十九﹒八顆，為六都最高；今年再與華科慈善基金會助聽器銀行合作，守護長輩聽力。從明眼、留牙到護耳，打造從「頭」開始的敬老方案，讓長輩享有健康生活。

今年培訓講師 推廣聽力保健

社會局長張錦麗說明，今年起培訓講師到社區關懷據點或松年大學講課，推廣聽力保健資訊，教導長輩如何偵測聽力受損，並與華科慈善基金會助聽器銀行合作，長輩若經醫生評估有聽損，可以免費試戴助聽器最多一個月，依自身需求選擇適合的助聽器。

張錦麗說，經評估需要購買助聽器的長輩，市府提供低收入戶單耳一萬五千元補助，一般戶單耳補助三千五百元，針對中低收入戶的弱勢長輩，社會局也會協助媒合業者或商家，免費贈送助聽器，由於長輩戴助聽器需要三個月到半年的適應期，社會局也與十五個團體合作，結合青年志工從旁陪伴、協助。

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