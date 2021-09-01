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    雄中指考亮眼 7人考上台大醫科

    雄中校長莊福泰（右三）鼓勵考上台大的新鮮人朝理想目標邁進。（記者方志賢攝）

    雄中校長莊福泰（右三）鼓勵考上台大的新鮮人朝理想目標邁進。（記者方志賢攝）

    2021/09/01 05:30

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄中學大學指考成績亮眼，87人錄取醫學系，109人錄取台大；雄女則有79人考上台大。

    雄中今年錄取台大醫學系共10人，其中指考錄取有薛鼎勳、張凱傑、邱裕仁、蔡欣翰、林煜家、鐘尚達與莊庭寧等7人，繁星、學測申請入學有陳愷廷、郭柏宏、曾俊迪。

    莊庭寧表示，因為學測考得非常糟，只考53級分，無法申請醫學系，努力拚指考，把手機上有關娛樂的APP全部刪除，只留下能與父母聯絡或問問題的APP。

    另外，出身單親家庭的蔡欣翰，父親在他小學5年級時因肝癌過世，讓他立定志向要當醫師救人，奶奶也在學測前因肺癌過世，雖然造成他學測前心情受影響，轉而努力拚指考，順利考上台大醫科。

    雄女79人上台大

    雄女今年國立大學錄取率達74%，79人考上台大、77人錄取成大。應屆畢業生劉芸安經由繁星錄取台大醫學系，她不僅課業成績優異，也是西洋劍高手，今年全中運拿下個人第5名。

    劉芸安是雄女今年唯一考取台大醫的應屆畢業生，經游泳教練推薦她去學西洋劍，從此愛上西洋劍運動，劉芸安書讀不錯又有時間練劍，全靠超強的自律，懂得規劃時間。

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