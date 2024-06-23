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肇事路口車禍連5年居冠！彰市八卦山牌樓拆不拆？ 縣府說話了

彰化市中山路二段與東民街口的八卦山牌樓，雖具歷史與文化價值，但因長期被認為影響交通，拆廢再被討論。（記者張聰秋攝）

彰化市中山路二段與東民街口的八卦山牌樓，雖具歷史與文化價值，但因長期被認為影響交通，拆廢再被討論。（記者張聰秋攝）

2024/06/23 16:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市中山路二段與東民街口的八卦山牌樓雖具歷史與文化價值，但長期被認為影響交通。交通部公路局與學者專家日前會勘，有專家建議拆除。然而，這座走過一甲子歲月的牌樓，作為八卦山風景區的入口意象與彰化市地標，今年剛由縣府與民間共同花費435萬元修繕恢復亮麗門面，縣府認為拆除茲事體大，應保留並研議其他交通改善方法。

根據交通部道安資訊查詢網公布數據，自2019年以來，彰化市中山路二段、孔門路、東民街口連續5年位居彰化縣十大肇事路口之首，每年車禍件數從28件到41件不等，受傷人數36人到48人不等。今年1至3月車禍件數達13件，造成1死16傷，為全縣之首。

為此，交通部公路局彰化工務段日前偕同相關單位及多位學者專家現勘。有學者指出，八卦山牌樓跨越僅有兩線道的東民街，兩側立柱造成路幅縮小，影響車輛分流與順暢，易形成視線死角，增加碰撞風險，建議拆除牌樓。

彰化縣文化局長張雀芬表示，八卦山牌樓由黑松股份有限公司資助建設，是許多人的共同記憶，具有時代變遷和歷史文化意義，列冊管理並受到保護，不宜拆除。

公路局中區養護工程分局彰化工務段長陳禎康認同牌樓的文化歷史價值，並表示雖然拆除牌樓可改善交通，但因茲事體大，未列入交通改善方案。

經過討論，初步決議縮小中山路二段與東民街路口範圍，重新劃設道路標誌標線與改變號誌秒數。東民街設置機車右轉專用道，避免右轉機車行駛混合車道；縣議會大門前中山路二段僅能右轉，禁止左轉，以取代現行左、右轉均可的交通規則。

彰化市中山路二段與東民街口大路口，交通繁忙，路口大，連續5年居全縣十大肇事路口榜道，牌樓存廢引起討論。（記者張聰秋攝）

彰化市中山路二段與東民街口大路口，交通繁忙，路口大，連續5年居全縣十大肇事路口榜道，牌樓存廢引起討論。（記者張聰秋攝）

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