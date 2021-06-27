台南領先全國 AI防疫系統進駐車站

台南在交通場站導入AI人工智慧防疫系統。（記者洪瑞琴翻攝）

2021/06/27 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市交通局率全國之先於交通場站導入AI人工智慧防疫系統，可自動偵測人流狀況、旅客是否戴口罩，若有人未戴口罩，「大聲公」會揪出來，自動連續廣播警示，為公共運輸防疫把關。

偵測人流狀況、是否戴口罩

智慧防疫系統提供場站擁擠程度資訊，分為綠、橘、紅3個燈號，民眾可視情況決定是否前往搭車，也提供交通局做為公車班次滾動檢討依據。

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第1套在新營客運總站啟用

交通局表示，第1套系統已在新營客運總站裝設啟用，該車站是半開放式空間，站務人員在發車、服務時須兼顧防疫，難免分身乏術，導入系統後可自動廣播提醒民眾，減輕人員負擔，將逐步裝設在開放式或無站務人員的車站，下週起陸續於台南火車站前的公車南北站、永康車站前的轉乘空間、善化轉運站等處安裝。

即時防疫偵測 不移作他用

民眾可於交通局官網「便民服務」頁面點選「台南市智慧防疫系統 」，觀看站區周圍即時人流影像，該影像只作為即時防疫偵測，不會移作他用，交通局呼籲民眾搭乘公共運輸仍要做好自主防護，共同對抗疫情。

市府整合有線電視、國家高速網路計算中心團隊，引進「AI智慧防疫系統」，透過AI影像辨識技術估算場域人數及是否戴口罩，先前已運用在傳統市場，現在進一步領先全國應用在公車站點。

市長黃偉哲說，市府各單位防疫、稽查勤務繁重，希望善用科技力量，結合智慧系統達到事半功倍效果。

領先全國，台南在交通場站導入AI人工智慧防疫系統，提供分流防疫資訊。（記者洪瑞琴翻攝）

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