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    6小時馬拉松審查 中捷綠線改善未過關

    中市府捷運故障審查委員會昨天召開第5次審查會，針對廠商所提中捷綠線改善報告書進行審查。（記者蘇金鳳翻攝）

    中市府捷運故障審查委員會昨天召開第5次審查會，針對廠商所提中捷綠線改善報告書進行審查。（記者蘇金鳳翻攝）

    2021/02/26 05:30

    報告書部份項目未完整說明 要求北捷局與川崎重工儘速補充

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市府捷運故障審查委員會昨天下午召開第5次審查會，針對廠商所提中捷綠線改善報告書進行審查，經過委員會6個小時馬拉松審查，包括改善後軸心的安全驗證、保證措施等，尚有部份項目未完整說明，要求北捷局與川崎重工儘速補充說明，後續將再召開會議，確認安全無虞後，提交結論給交通局，市府才會展開通車期程的討論。

    安全驗證等須再說明

    昨日召開審查會議，就北捷局提送的「半永久式聯結器故障分析報告」，針對故障原因應是聯結器「安全裕度」不足，加上錨固座因未建立工作程序，組裝不良，導致牽引裝置軸心發生疲勞斷裂，經中捷故障審查委員會判斷，北捷局所提故障原因尚屬合理。

    故障原因尚屬合理

    另外，包括改善後軸心的安全驗證、保證措施等，尚有部份項目未完整說明，要求北捷局與川崎重工儘速補充說明。

    昨天審查會會議，北捷局由副局長陳耀維率隊與川崎團隊進行簡報，並對歷次委員提問進行回覆，歷經6小時的嚴謹審查過程，委員會除檢視過去4次審查意見的補充回覆外，主要審查北市府提送的厚達600餘頁的事故報告。內容涵蓋改善後軸心的安全驗證、保證措施、名詞定義等，尚有部份項目需再進一步補充說明，要求北捷局督促川崎重工儘速依據中捷故障審查委員會的討論結果，確實補正故障分析報告。

    交通局：安全至上

    交通局強調，「安全至上」通車沒有時刻表，市府一定會嚴格把關，後續待委員會確認安全無虞後，交通局會立即報請市府展開通車的時程討論。

    由於市長盧秀燕今天將再次視察中捷綠線，而委員會長達6小時的審議，外界便認為可能已通過，但最後改善後軸心的安全驗證、保證措施等，尚有部份項目未完整說明，審查委員會還是必須再次召開。

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