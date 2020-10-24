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    彰縣刮強風 吹斷電線燒出「地熱谷」

    民眾實測煮雞蛋，撥開蛋殼蛋黃和蛋白都熟透。（民眾提供）

    民眾實測煮雞蛋，撥開蛋殼蛋黃和蛋白都熟透。（民眾提供）

    2020/10/24 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕連日來強勁東北季風來襲，彰化縣刮起強風威力不遜於颱風，臨海二林鎮、大城鄉、福興鄉等鄉鎮，更因高壓電線被強風吹斷，一度造成全縣超過6000戶用戶停電，福興鄉彰鹿路休耕稻田因斷落電線引發火警，土壤高溫燃燒再加消防人員灌水，把火源淋濕，泥土瞬間變成「泥漿」，再經高溫烤一下冒出如滾水沸騰的泡泡「泥漿」，民眾當成平地出溫泉的「地熱谷」，索性把生雞蛋丟進滾燙「泥漿」，竟然瞬間煮熟了。

    大城、福興、二林住戶受影響

    連日來，受東北季風和颱風外圍雲系影響，各地不僅變冷，還有強陣風來襲；彰化縣前天風力都蠻強大，路上人車搖搖擺擺，路樹更是不堪強風而攔腰折斷，昨天風勢更驚人，威力不遜於輕度颱風，強風把台電高壓電線吹斷，台電彰化區營業處統計，前天和昨天全縣因電線被強風侵襲造成停電戶數超過6000戶。

    台電彰化區營業處指出，停電受影響戶數共6684 戶，包括大城鄉2756戶、福興鄉658戶、二林鎮3270戶，台電第一時間發現供電異常，馬上派員搶修，儘量都在幾個小時內恢復正常供電，台電將持續加強線路巡視點檢工作，防止停電事故發生。

    昨天上午，福興鄉彰鹿路4到5段附近台電高壓電線，被強勁的東北季風吹斷，導致高壓電線斷落到電桿旁農田，瞬間造成休耕農田稻桿燃燒冒出濃煙，火勢很快被撲滅。

    台電搶修修復 將加強線路巡視

    不過，這把天降下來的火源把農田燒出「地熱谷」景象，泥土因高溫燃燒變成沸騰「泥漿」，民眾當成平地溫泉區「地熱谷」，用生雞蛋實測竟然一下子就煮熟了，引發熱議。

    網路YouTube「粉紅佳人檳榔」版主PO了一段現場實測煮熟生雞蛋的影像，影像中，民眾拿出2顆白色生雞蛋放進沸騰泥漿裡，沒多久再拿出沾滿泥漿的雞蛋，用清水清洗乾淨，撥開蛋殼，蛋黃和蛋白均熟。

    民眾實測煮雞蛋。（民眾提供）

    民眾實測煮雞蛋。（民眾提供）

    休耕稻田被斷落的高壓電線起火燃燒，泥土沸騰成泥漿。（記者張聰秋攝）

    休耕稻田被斷落的高壓電線起火燃燒，泥土沸騰成泥漿。（記者張聰秋攝）

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