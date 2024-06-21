嚐沙種樹結甜果！嘉縣布袋「好美社區」獲全國環教獎第1名

嘉義縣布袋好美社區「固砂養灘」（左）後再種樹（右）。（記者蔡宗勳攝）

2024/06/21 16:19

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「國家環境教育獎」冠軍決賽成績揭曉，嘉義縣好美社區獲得特優（第一名），社區理事長蔡信得將於6月26日代表到環境部領獎，蔡信得強調，這個獎得來不易，推動「固砂養灘」把好美里沙灘找（造）回來計畫時，為提高種樹存活率要先耙開砂子用舌頭嚐味道，淡味才可以種下樹苗，嚐沙種樹終於有了甜美的果實。

好美社區執行長鄭怡雯指出，台灣海峽好美段原本有廣大的沙灘與美麗木麻黃防風林，但在海浪長期侵襲下，沙灘不見了，防風林也枯死流失了，東北季風吹砂越堤淹沒防汛道路，嚴重影響文蛤養殖，幸台灣基督長老教會嘉義中會及好美社區發展協會於2016年發起「固砂養灘」計畫，年復1年，已增加約28公頃土地、種下1萬2700棵樹。

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蔡信得強調，為了種活每一棵樹，可說是煞費苦心，要先耙開砂子用舌頭嚐味道，如果有鹹味就代表種不活，一定要找到淡味的砂才可以種樹苗，也因為這樣，存活率高於8成，這在海區植樹造林是相當罕見的高存活率。

鄭怡雯表示，去年5月先參加嘉義縣初賽，通過書審後，去年8月經嘉義縣政府團隊現地評鑑拿到全縣環教獎社區組第一名，並代表參加全國賽，去年10月通過第一階段的全國書審，今年1月17日在全國環教獎社區組初賽現地評鑑時闖進冠軍決賽，共有6個社區競逐全國第一名的寶座，今年4月29日再經全國環教獎社區組複賽現地評鑑，終於拿到特優（第一名）。

嘉義縣好美社區發展協會理事長蔡信得「嚐沙種樹」。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣好美社區發展協會理事長蔡信得和去年種下的椰子樹。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣好美社區「固砂養灘」計畫去年（後方）和今年所種的椰子樹。（記者蔡宗勳攝）

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