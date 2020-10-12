台南》中獎發票PO上網 被掃QRcord盜領

2020/10/12 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕中獎發票千萬別拍照PO上網！台南市一名黃姓教師，今年8月中了5、6月份的發票，一張200元，一張1000元，共1200元，開心上網PO文與網友分享中獎的喜悅，還說喜歡吃蝦蝦，獎金準備用來買蝦子犒賞自己。豈知持發票要去金融機構兌獎時，卻被告知：「你的發票獎金已有人領走了！」

黃姓老師昨天向本報分享他的經歷，希望大家記取「中獎發票千萬別拍照PO上網」！過去完全不知道中獎發票PO上網會被人盜領走，怎麼想都覺得不可能會發生這種事，因為發票就在自己手上。結果，經他向國稅局反映後，才知道原來財政部在前年推出官方「統一發票兌獎APP」，為了便民，1000元以下的獎額，可以透過APP掃描發票的QRcord直接撥到銀行帳戶內，而他的發票就因為公開在網路，而被掃描QRcord後冒領。

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黃姓老師說，耗時近兩個月的時間才解決，國稅局也找到冒領的人並報警將其繩之以法，雖順利領到獎金，但希望藉由他的經驗，讓大家知道，中獎發票切勿隨意拍照上傳到網路上，以免被有心人士盜領走。

南區國稅局呼籲民眾千萬不要將中獎發票上傳到網路上，以免被人冒領，而發票兌獎APP也設有身分認證機制並綁定個人金融帳戶，盜領一定抓得到，切勿為了貪圖小利而觸法。

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