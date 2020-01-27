4代同堂變裝 回娘家開藍色趴

彰化鹿港頂番婆這一家，大年初二玩變裝趴，回娘家變成走上伸展台，今年主題「藍色趴」，從3歲到88歲全都快樂變裝。（記者劉曉欣翻攝）

2020-01-27 05:30:00

〔記者劉曉欣、歐素美／綜合報導〕大年初二回娘家，彰化鹿港頂番婆這一家年年推出變裝趴，今年主題是「藍色趴」，從三歲孩童到八十八歲阿祖，四代同堂統統玩變裝，把回娘家變成上伸展台，年年讓大家難忘！

扮瑪利兄弟、兩津勘吉 個個有看頭

回娘家變裝趴的發起人萬小姐說，每年「變裝趴」主題都不一樣，今年的「藍色趴」大家各自發揮創意，各有不同變裝。

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眾人越玩越上癮，有小女生扮成艾莎公主，也有人扮成瑪利兄弟，有東方故事人物的孫悟空，也有西方美國隊長，還有扮成「烏龍派出所」的主角兩津勘吉，以及京劇名伶，個個有看頭。

萬小姐是家族第三代，萬媽媽來自鹿港頂番婆的潘姓家族，她跟著媽媽回頂番婆外婆家。

台中太平張家 五代同堂600人齊歡聚

另一方面，台中市太平區張家五代同堂，家族諸親也是初二大團聚，昨天中午席開三十三桌、晚上再開二十多桌，親友約六百人齊聚一堂，十分熱鬧。其中最年輕的不到一歲，最年長的是一百零二歲的張楊嬌娥，昨天一早就忙著梳妝打扮，她表示，親友年節返鄉團聚，閒話家常，真的很開心。

最年輕不到1歲 最年長102歲

負責籌辦這場家宴的張文田表示，張家初二回娘家團聚，是二十多年前由親堂古農莊莊主張友吉發起舉辦，大家都非常踴躍，最大贊助者是經營宏亞食品（七七乳加巧克力）的張添，每年都贊助二十八萬元籌辦家宴，其餘親友自由參加及樂捐。

今年的張家家宴先於昨中午席開三十三桌，因為有些人無法在中午趕回，因此晚上再開二十多桌。親友中有人一出生就開始參加家宴，有人十五、六歲開始參加，從孩童時期吃到當爸，眾人覺得，現在大家都忙，能夠利用初二返鄉親友團聚，讓人很開心。

張文田說，因普遍晚婚，加上經濟壓力大，想生兒育女的越來越少，擔心家族沒有新血，除了鼓勵晚輩多增產報國，家族團聚的傳統也將繼續延續下去。

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