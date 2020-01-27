武漢肺炎》我專家：多數為輕症 死亡率約3％

防範武漢肺炎侵襲，民眾都戴上口罩到廟宇拜拜。 （記者陳志曲攝）

2020-01-27 05:30:00

〔記者吳欣恬／台北報導〕中國專家在國際著名醫學期刊《刺胳針（The Lancet）》發表有關中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎病人的臨床症狀及流行病學情況。報告指出，四十一人的死亡率是十五％，且首名病人並未到過華南海鮮市場。對此，台灣感染專家表示，報告中的四十一名是中度、中重度患者，但目前看到有許多武漢肺炎患者是輕症，整體死亡率約三％。

研究指41例為中、中重度患者

衛福部傳染病防治醫療網指揮官張上淳指出，該份報告內容只以最初的四十一位確診病例為對象，都是中度、中重度的病人，大部分都有肺炎現象，死亡率近十五％，會讓民眾誤以為跟當年SARS相當。

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但張上淳說，據了解，該份報告不完全代表現在武漢肺炎臨床的樣貌，因為現在看到的臨床樣貌其實滿高比例是輕症患者，不一定會有肺炎現象。他舉例，台灣三名確診案例，只有一個有明顯肺炎，另兩人有一個完全沒有，另一個非常非常輕微，在「有肺炎和沒有肺炎之間」。因此不能用四十一個病例來代表全部武漢肺炎感染個案的樣貌。

張上淳表示，從大規模檢測病人來看，目前武漢肺炎致死率大概在三％左右，隨著時間演變會不會有變化，要再追蹤。

至於首名病患個案沒有去過華南海鮮市場，張上淳指出，這推測更早之前社區已有人得，透過人跟人接觸傳播，才會變成最早發現的病人沒去過。他說，也可能是有其他病毒來源，不是在華南海鮮市場，但目前掌握的資訊尚無法清楚說明。

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