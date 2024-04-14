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彰化玻璃媽祖廟不遶境 開愛心貨櫃車到偏鄉發放物資

護聖宮的愛心貨櫃車舉行開櫃儀式。（記者顏宏駿攝）

護聖宮的愛心貨櫃車舉行開櫃儀式。（記者顏宏駿攝）

2024/04/14 13:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕發揚媽祖精神，上萬信徒一路跟隨進香，沿途信眾提供各式餐點補給，形成台灣特有的宗教文化！同樣是發揚媽祖慈悲精神，彰化「玻璃媽祖廟」護聖宮集合各界愛心物資，以貨櫃車運到彰化縣偏遠鄉村，送給邊緣戶及弱勢家庭，5年來吸引數十個愛心團體，一起加入關懷偏鄉弱勢鄉民。

今天護聖宮的「愛心貨櫃車」開抵溪州鄉成功村岸角覆靈宮，護聖宮基金會董事長兼台明將企業董事長林肇雎與溪州鄉長江淑芬、北斗鎮長顏宏霖、田尾鄉長許淑美、縣議員李俊諭、前立委鄭汝芬等人共同開櫃，現場開來起重機將裡面物資卸下、分裝，現場還有義剪、義診、義演「三義」服務，也吸引近北斗地區近30個慈善團體共襄盛舉，廟口領取物資的民眾大排長龍，大家有吃、有拿、有健檢，猶如「愛心嘉年華會」。

林肇雎說，弘揚媽祖精神的方式有很多種，遶境需要動員的人力和物資非常龐大，護聖宮玻璃媽祖廟成立至今才11年，若要辦遶境力有未逮，不如把有限的資源發放給需要幫助的人。

他說，這幾年他觀察台灣社會的演變，發現城鄉差距越來越大，偏鄉的資源較有不足，很多邊緣戶不願走出來，這些反而是最需要照顧的一群。

他表示，護聖宮用貨櫃車送愛心到偏鄉，今年進入第5年，今天這是第15場，每次發放的物資總額約60萬元，從開辦以來已發放約1千萬元的物資，最難得的是引起各方的重視，有更多的慈善單位來共襄盛舉。

溪鄉長江淑芬表示，這次活動共有溪州鄉285個中低收入戶受惠，公所特別加碼600元紅包。公所在活動中扮演的角色是負責通知和發放，因為有不少邊緣戶平日都不願出來，透過類似的活動，可以讓住戶走出來，而衛生所也可以藉此了解邊緣戶的健康情況。

護聖宮的愛心貨櫃車開抵溪州偏鄉，前來領物資的民眾大排長龍。（記者顏宏駿攝）

護聖宮的愛心貨櫃車開抵溪州偏鄉，前來領物資的民眾大排長龍。（記者顏宏駿攝）

民眾和來賓爭相跟護聖宮基金會董事長林肇雎（左2）合影。（記者顏宏駿攝）

民眾和來賓爭相跟護聖宮基金會董事長林肇雎（左2）合影。（記者顏宏駿攝）

護聖宮的愛心貨櫃車開抵現場，民眾合力卸貨。（記者顏宏駿攝）

護聖宮的愛心貨櫃車開抵現場，民眾合力卸貨。（記者顏宏駿攝）

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