馬祖魚麵加西式白醬 馬祖高中學生驚豔大快朵頤

國立馬祖高中推動優質化計畫，馬祖高中觀光餐旅學程邀請台北城市科技大學進修部主任周景堯（右二）跨海到馬祖示範料理，利用西餐料理元素融入馬祖地方料理，期盼能讓學生們對馬祖美食有不同想像。（圖為馬祖高中提供）

2024/04/14 13:12

〔記者俞肇福／新北報導〕馬祖美食是國人到馬祖旅遊不可錯過的一大重點。國立馬祖高中觀光餐旅學程為了提升學子視野，邀請台北城市科技大學進修部主任周景堯授課，將馬祖地方料理結合經典西餐元素，馬祖高中師生吃過後驚艷不已。

馬祖高中觀光餐旅學程老師陳怡秀表示，本次課程結合馬祖特產魚麵、海帶、黃魚一夜干及地瓜，製作兩款經典的創意西餐料理；馬祖魚麵在地方傳統料理上就是用紅蘿蔔、洋蔥炒麵，黃魚也是用馬祖料理方式，周景堯加入西餐料理元素，希望借用西式料理技法，能創新馬祖料理。

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周景堯表示，這次研發示範「黃魚海帶法式可樂餅」、「馬祖魚麵佐義式蒜香奶油蛋黃醬」；其中，利用法式可樂餅製作方式結合了在地的地瓜、黃魚一夜干及海帶製成。另外，使用義大利奶油麵做法，蒜頭洋蔥製成的奶油蛋黃醬再搭配傳統的馬祖魚麵。周景堯說，希望藉此激發學生對料理的想像。

馬祖高中學生林錦書表示，因為家裡開設炸雞店，平常吃到的黃魚，都是用蒸煮的較多，未來可以將可樂餅納入自家炸雞店的菜單。余定洋表示，他在馬祖吃到的黃魚料理與一般魚類類似，所以將黃魚及海帶納入可樂餅中，相當特殊。

參與研習的曹景皓說，日常生活中吃到的魚麵，就像家常炒麵，也有點腥味會讓人卻步，但是藉由老師結合西餐白醬的做法，巧妙平衡了菜餚的味道，真的非常順口好吃；朱泓益說，本來都以為白醬只能用在西餐裡，沒想到也能用在馬祖常見的魚麵上，他要找一天在家中做看看，讓家人吃到新做法。

陳怡秀說，非常謝謝周景堯跨海到馬祖授課，學生看到馬祖魚麵加入西餐白醬的元素畫龍點睛後，每個人吃到餐盤朝天，眼睛為之一亮，迫不及待想大顯身手。

國立馬祖高中推動優質化計畫，馬祖高中觀光餐旅學程邀請台北城市科技大學進修部主任周景堯跨海到馬祖示範料理，周景堯研發示範「黃魚海帶法式可樂餅」、「馬祖魚麵佐義式蒜香奶油蛋黃醬」；圖中的「馬祖魚麵佐義式蒜香奶油蛋黃醬」，讓學子為之驚艷。（圖為馬祖高中提供）

國立馬祖高中推動優質化計畫，馬祖高中觀光餐旅學程邀請台北城市科技大學進修部主任周景堯跨海到馬祖示範料理，周景堯研發示範「黃魚海帶法式可樂餅」、「馬祖魚麵佐義式蒜香奶油蛋黃醬」；圖中的「黃魚海帶法式可樂餅」，讓學子為之驚艷。（圖為馬祖高中提供）

國立馬祖高中觀光餐旅學程推動優質化計畫，邀請台北城市科技大學進修部主任周景堯（後排中）跨海到馬祖示範料理，利用西餐料理元素融入馬祖地方料理，馬祖高中老師陳怡秀（中）說，師生收穫豐富生。（圖為馬祖高中提供）

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