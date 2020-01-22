武漢肺炎入侵 台灣首例確診

一名在武漢工作的女性台商返台後，確診為中國武漢肺炎病例，不少入境旅客戴上口罩防護。（記者劉信德攝）

2020-01-22 05:30:00

55歲台女染病 為全球非中國籍首例

〔記者林惠琴、鍾麗華／綜合報導〕中國武漢新型冠狀病毒肺炎病例遍地開花，疫情已從武漢擴及其他省市，泰國、日本、南韓均有個案，我國昨也確診首例境外移入病例，為一名在武漢從事教育工作的五十五歲女性，此是全球首例非中國籍人士確診個案。陸委會並調升武漢的旅遊警示燈號為「橙色」，非必要應避免前往。

武漢列橙色旅遊警示 非必要勿前往

疾管署防疫醫師黃婉婷說明，該女赴武漢從事教育工作，一月十一日出現發燒、咳嗽等症狀，因不信任當地醫療，自行購藥服用，二十日返台飛抵桃園機場，主動向登機檢疫人員說明有不適症狀，當下後送就醫，檢驗顯示有肺炎，昨確診為2019新型冠狀病毒。

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黃婉婷說，該女未曾到過發生群聚感染的華南海鮮 市場，也未食用野味，最可能是人傳人的社區傳染，目前在負壓隔離病房治療中，需要仰賴供氧設施、輸液，但並無插管或使用體外循環，狀況相對穩定。新型冠狀病毒目前沒有特效藥，只能採取支持性療法。

疾管署掌握同班機46人 將持續追蹤

黃婉婷補充，已掌握該女接觸者含同班機四十六名旅客與機組員，須自主健康管理十四天，會持續追蹤。確診個案須經兩次採檢皆為陰性，才可解除隔離。

衛福部長陳時中指出，該女雖是國內首例境外移入病例，但從飛機上直接被送到醫院，未進入社區，中央疫情指揮中心仍維持三級開設。不過，因已出現首例移入個案，武漢旅遊疫情建議提升至第三級警告（Warning）；陸委會也調升武漢的旅遊警示燈號為「橙色」，應避免所有非必要旅遊。

據指出，中國湖北省台商約不到四千人，其中武漢大約有二千多人，這些人幾乎都會返台過年，成為防疫的大挑戰。指揮中心表示，將加強國際機場、小三通港埠檢疫措施，另針對醫療院所感染管制預作規劃、演練等，全力守護防疫安全。

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