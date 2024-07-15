「拆樑」連署查對標準不一？基隆市選委會：收到查詢單務必回函

中央選舉委員會與基隆市選舉委員會雙方對於查對過程中的標準有歧義，基隆市選委會今天（15日）開會討論標準；市選委會總幹事張淵翔呼籲，民眾收到查詢單，麻煩在期限內予以答覆，以免被逕予刪除。（記者俞肇福攝）

2024/07/15 13:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市選委會（簡稱市選委會）今天（15日）上午開會討論，針對公民團體「山海公民拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑連署書查對標準認定。基隆市選委會總幹事張淵翔呼籲，民眾若收到選委會寄出的查詢單，務必在期限內回函以利查對進行。

張淵翔說，選委會在查對過程中，確實有發現疑似偽造或無法認定的連署書，因此市選委會相關規定，以雙掛號寄送查詢單給連署人。他強調，有收到查詢單的，都是市選委會在查對過程中發現有疑義而寄發的，希望收到查詢單的民眾，能夠依照期限內親筆簽名或蓋章，寄回市選委會，做為選委會認定查對的輔助標準。

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張淵翔表示，市選委會與中央選舉委員會都同樣依照《選罷法》及查詢作業辦法進行相關工作。只是在相關細節部分，相關的查對工作由主辦單位基隆市選委會辦理，市選委會也會秉公、依法、審慎地進行查對工作。

他指出，市選委會以雙掛號寄出查詢單後，發生有逾期招領、查無此人，或者查詢單未經本人簽名、查詢單未進行勾選或勾選錯誤等樣態，選委會將依照綜合事實認定連署人是否符合連署效力，若以上都不符合，將逕予刪除。

若連署人未回覆查詢單，有以下幾種情況，包括雙掛號信逾期招領、查無此人、以及查詢單截止日期前未回覆者，市選委會也會依前述的綜合事實，不予認定為有效連署書。

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