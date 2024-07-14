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台中女童公園踩破石椅遮光罩墜B1停車場 市府換新樣式曝光

交通局將健康公園採光罩汰換更新，並裝鍛造欄杆提升防護力。（交通局提供）

交通局將健康公園採光罩汰換更新，並裝鍛造欄杆提升防護力。（交通局提供）

2024/07/14 15:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中南區健康公園今年5月發生6歲女童疑爬上石椅的採光罩，意外摔落到B1的停車場，幸好僅有擦挫傷，為此，交通局全面健檢公有停車場採光罩，也將健康公園採光罩汰換更新，並裝鍛造欄杆提升防護力，防止意外再發生。

交通局長葉昭甫表示，為讓公園發揮更大效益，基地施做地下停車場一舉兩得，除利用採光罩引進大自然光源，針對建置於園區地面的立體採光罩，已全面完成公有停車場採光罩健檢作業，加強防範損壞風險。

南區的健康公園已興建30多年，占地廣闊設施齊全，包含跑步步道、兒童遊樂區、健身器材區和綠地廣場，適合各年齡層市民使用，公園內也種植美麗花卉和樹木景觀，為方便市民及遊客前來，特別設有地下停車場，入口設於公園北側。

葉昭甫說，針對南區健康公園因採光罩老舊破裂導致意外發生，為防範類似情事，交通局為公有停車場採光罩全面健檢，健康公園採光罩汰換更新完成，也加裝一層鍛造欄杆提升防護力，外觀特別設計成花卉造型，融合公園景色，更具保護效果，也不影響採光。

葉昭甫提醒，嶄新的採光罩設備優化公園綠地及停車場的安全性，美觀造型也為市容增添美感，民眾到公園內休閒、運動時，切勿攀爬、踩踏公園內的採光罩。

交通局全面健檢公有停車場採光罩，也將健康公園採光罩汰換更新，並裝鍛造欄杆提升防護力。（交通局提供）

交通局全面健檢公有停車場採光罩，也將健康公園採光罩汰換更新，並裝鍛造欄杆提升防護力。（交通局提供）

女童攀爬南區健康公園採光罩破裂，摔落地下一樓停車場。（民眾提供）

女童攀爬南區健康公園採光罩破裂，摔落地下一樓停車場。（民眾提供）

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