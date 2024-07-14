微電影《伊的願望》 讓年輕人認識諸羅城隍中元祭

《伊的願望》微電影，開展諸羅城隍中元祭新風貌，今天在嘉義IN89影城舉辦特映會，吸引年輕人到場觀影。 （記者丁偉杰攝）

2024/07/14 15:27

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市特色宗教文化「諸羅城隍中元祭」活動上月29日起登場，今年除透過全嘉開普、佛道超度、城隍夜巡、綏靖聖誕等4大主軸民俗儀式，還融入新元素，由青年朋友藉由戲劇、音樂，拍攝《伊的願望》微電影，開展宗教文化新風貌，今天在嘉義IN89影城舉辦特映會，吸引年輕人到場觀影。

城隍廟董事長賴永川表示，該片邀請曾入圍金曲獎最佳新人的裝咖人樂團合作，融合傳統北管樂與搖滾曲風，創作電影主題曲《花巷》，榮獲英國倫敦電影節最佳短片，入圍羅馬尼亞影展最佳劇情片、西雅圖電影節最佳國際特色片等國際獎項，傳承嘉市廟宇特有宗教文化，讓諸羅城隍中元祭在國際備受矚目。

請繼續往下閱讀...

影片以嘉義城隍廟和東市場為場景拍攝，時空在中元祭期間，包含放水燈、全嘉開普、佛道超度、城隍夜巡和綏靖聖誕等中元4大祭典。

內容講述小人物的情感故事，以嘉義中元祭的普度亡者、安慰生者的正向意義及夜巡儀式為背景，劇中男主角阿貴（由李冠億飾演）是東市場豬血湯的攤商，他的青梅竹馬Aki（由林家綾飾演）因意外身亡，滿懷思念的阿貴來到牛稠溪溪畔，看著水燈遠去，往事如潮水般湧上心頭，他能否放下對Aki的執念？這是一個充滿遺憾與感人淒美的故事。

市府民政處長林家緯說，中元祭是台灣重要傳統節日，嘉市因輪普習俗，成為在地人記憶中濃濃人情味的節日，透過此片的視角，讓青年朋友更了解嘉市特有的宗教文化與歷史，將嘉市地方文化推向國際。

嘉義城隍廟總幹事葛永樂（中）與《伊的願望》微電影拍攝團隊合影。（記者丁偉杰攝）

《伊的願望》微電影榮獲英國倫敦電影節最佳短片，入圍羅馬尼亞影展最佳劇情片、西雅圖電影節最佳國際特色片等獎項，讓諸羅城隍中元祭在國際備受矚目。 （記者丁偉杰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法