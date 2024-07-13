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嘉市購物節 消費抽百萬休旅車

嘉義市購物節消費登錄抽獎，昨天開箱百萬汽車大獎。（記者林宜樟攝）

嘉義市購物節消費登錄抽獎，昨天開箱百萬汽車大獎。（記者林宜樟攝）

2024/07/13 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市購物節已於七月起跑，民眾在稅籍登記於嘉義市店家消費並登錄參加抽獎，可抽百萬現金、百萬汽車、黃金、歐洲機票、電動機車等獎項；市府昨開箱獎品百萬油電休旅車，鼓勵全國遊客來嘉義市消費。

市長黃敏惠昨為百萬汽車開箱時說，今年購物節活動至十月十日，除消費登錄抽獎、到特約旅宿消費登錄抽獎，玩法再升級，活動期間入住特約旅宿並以電子支付LINE Pay、台灣Pay、Carrefour Pay交易，至官方LINE好友登錄可再抽現金、iPhone與黃金等；活動詳情可上「二○二四嘉義市購物節」臉書粉絲專頁查詢。

黃敏惠說，嘉義市活動滿滿，七月十九日至二十三日科學博覽會「科學一六八」有街頭科學秀、綠色市集及巨型紙迷宮等活動；雲門舞集八月三日舉辦戶外公演舞碼「波」，當晚有「星光路跑」活動；九月起城隍中元祭登場，帶動宗教觀光人潮；中秋節光影藝術展「光織影舞」將點亮北香湖公園。

市府表示，今年並推出嘉義市民限定的滿千送百活動，憑七月一日起嘉義市稅籍發票滿千可兌換一百元，最高滿五千送五百，八月一日起於市府中庭兌換，總金額兩千五百萬元，換完為止。

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