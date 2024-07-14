中區全國供佛齋僧大法會 上萬人齊聚校園祈福

中區全國供佛齋僧大法會今天在慈明高中舉行，上萬名法師長老、信眾齊聚祈福。（圖由慈明高中提供）

2024/07/14 15:24

〔記者陳建志／台中報導〕台中市三寶護持會今天在太平區慈明高中舉辦中區全國供佛齋僧大法會，共有來自全國上萬名法師長老、信眾、義工齊聚祈福，大會由主委果清長老說法，與會人員信眾禮法弘法，眾人以最虔誠、恭敬的心，感受佛陀的大慈悲及大智慧，祈求國泰民安、風調雨順、闔家平安，吉祥如意。

「供佛齋僧」起源於佛陀釋迦牟尼佛弟子「目連救母」的故事，目犍連的母親因罪根深結而墮入餓鬼道，目犍連為求化解母親罪業，向佛陀求超脫之道，並發心供養十方僧眾，以福田功德濟度母親。

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今天中區全國供佛齋僧大法會在慈明高中舉辦，吸引來自全國上萬名法師長老、信眾、義工齊聚祈福，現場舉行灑淨、佛前大供、大蒙山等儀式，希望透過活動發揮正能量，並藉供佛齋僧功德迴向累世父母，法緣殊勝，廣植福田，同植菩提，安定人心。

慈明高中董事長常露上人感謝遠道而來的諸山長老、法師及十方信眾，強調這場冥陽兩利的大法會，讓眾生禮敬孝道，恭敬三寶，藉法會讓來自四面八方的信眾大德，潛心禮佛，培植福德，並親見校園中青春學子的活力及融佛法教育於生活的優美校園，感謝法會來護持的信眾，以及所有志工夥伴的付出。

中區全國供佛齋僧大法會今天在慈明高中舉行，上萬名法師長老、信眾齊聚祈福。（圖由慈明高中提供）

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