放棄年薪200萬 台大碩士返鄉做甜點

台大財金碩士許志鴻做的法式甜點，連法國網紅都讚不絕口。（記者蔡宗勳攝）

2019-11-22 05:30:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕放棄年薪兩百萬元「金飯碗」、頂著台灣大學財金碩士光環返鄉務農的嘉義縣阿里山鄉民許志鴻，一年內考取八張茶、咖啡與烘焙等證照，今年五月在阿里山公路旁開設「然井茗露 ｘ 阿里山霧很濃」法式甜點坊，受到許多國內外遊客喜愛，連法國網紅溤偉元都大讚「甜點層次細緻」，成為阿里山地區國際觀光新亮點。

開店成阿里山新亮點 紅到國外去

許志鴻從小就利用課餘從事農作，七、八歲時採茶速度已不輸成年人，雖然常客串學生農夫，但他可是「學霸」，輔仁中學國中部第一名畢業考上師大附中、政大會計系及台大財務金融研究所。

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許志鴻曾擔任統一證券投資部經理，年薪兩百萬元，二○一六年六月他辭職後回到樂野村老家陪伴父母，從事採茶、製茶、採咖啡等農務，期間發現許多創新元素，說服父母捨棄慣行農法，以無農藥方式栽培茶葉與咖啡。二○一七年考取中級茶葉感官品評專業人才能力鑑定合格等八張證照。

許志鴻表示，國內外遊客到大阿里山風景區大多是品嚐山產，頂級茶與咖啡若搭配甜點，更可擄獲客人的心，因此學習烘焙，將家中茶行改裝成法式甜點坊，以阿里山烏龍茶、紅茶、木柵鐵觀音與英國伯爵茶做為基底，研發多款法式甜點，滿足顧客味蕾。

靠著網路分享，甜點坊吸引法國、加拿大與日本等國際知名網紅慕名造訪，不少媒體也前來做專題報導，許志鴻也立下目標，要做出「天下第一等的法式甜點」。

「典藏阿里山烏龍慕斯」法式甜點造型如同藝術品，口感綿密。（記者蔡宗勳攝）

「鐵觀音的心事」法式甜點原料有台北木柵茶區的鐵觀音與嘉義沿海的黑芝麻等。（記者蔡宗勳攝）

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