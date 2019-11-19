花開5成 桃園仙草花節週末登場

「紫爆」的仙草花海是民眾拍照的好去處。（桃園市政府提供）

2019-11-19 05:30:00

〔記者周敏鴻／桃園報導〕為期十六天的桃園仙草花節，廿三日將在楊梅區上湖派出所對面花田登場，目前花開約五成，市長鄭文燦昨主持宣傳記者會表示，今年仙草花節以「花漾楊梅仙境遊」為主題，種植近五公頃的仙草花，屆時「紫爆」的仙草花海，將猶如「桃園版薰衣草花海」，會是最佳拍照打卡的景點。

為期16天 紫爆花海可期

桃園仙草花節以五公頃的仙草花海，搭配四公頃的繽紛綠肥花海，規劃結合城堡與蘑菇舞台、仙草花海的「奇幻仙境區」，成為民眾進入仙草花海拍照的「夢幻仙境區」，以綠肥花海為主的「花漾仙境區」，可以近距離觀賞波斯菊、百日草、向日葵等花卉。

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鄭文燦說，桃園區農業改良場歷時廿五年，育成仙草新品種「桃園二號」，近年來經楊梅區農會積極推廣，並研發仙草茶、仙草面膜、仙草蛋捲等商品，已成為楊梅區的特產之一。隨著仙草種植面積增加，桃園仙草花節的規模也愈來愈大，讓更多民眾有機會觀賞到猶如「桃園版薰衣草花海」的仙草花海。

平日有接駁車 假日還加開

農業局指出，仙草花田目前開花約五成，估計廿三日活動開始後，花況會更迷人，民眾若要前往賞花，活動期間可從富岡火車站搭乘往返會場的接駁車、每三十分鐘一班，假日加開楊梅火車站、中國科大停車場到會場的接駁車，平均每十五分鐘一班。

除了賞花，桃園仙草花節也規劃許多活動邀請民眾參與，包括仙境音樂會、瘋狂下午茶、花田故事館、仙境樂園、千人仙草宴、創意扮裝秀、打卡遊仙境、攝影比賽等，精彩可期，相關資訊可洽詢活動官網：http://www.2019tmff.com.tw/。

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