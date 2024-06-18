為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高雄版《決戰時裝伸展台》總獎金132萬元 首獎可飛往日本接軌國際

高雄時尚大賞被喻為高雄版《決戰時裝伸展台》，圖為去年決賽舞台。（圖由高雄市政府青年局提供）

高雄時尚大賞被喻為高雄版《決戰時裝伸展台》，圖為去年決賽舞台。（圖由高雄市政府青年局提供）

2024/06/18 11:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕被喻為高雄版《決戰時裝伸展台》時裝設計競賽「2024 KFA高雄時尚大賞」，今年邁入第5屆，總獎金加碼提升到132萬元，創下新高，最高獎金可抱回65萬元，首獎還將前進日本，接軌國際舞台。

主辦單位高雄市青年局表示，為引領時尚產業添生力軍，今年徵件將升級以「新銳品牌」為主，將遴選具有潛力的時裝品牌，設計師須以品牌報名參賽，評分標準包括原創性、技術性、市場潛力等，參賽年齡有條件放寬至45歲以下，即日起展開競賽徵件至9月18日。

青年局說明，進入複選階段，將邀請TAFAD台灣服飾設計師協會理事長、知名設計師竇騰璜，及入圍 LVMH Prize準決賽的台灣時尚品牌「NAMESAKE」主理人擔任時尚導師外，今年首獎獎金上看35萬元，還能前進日本，一步踏上國際。

此外，得獎品牌前3名金賞、銀賞和銅賞，將獲得實際量產單品上架販售機會，全力協助設計師進軍時尚產業，勇闖時裝市場。

高雄市青年局長張以理強調，高雄時尚大賞從最初吸引南部7縣市大學服裝、時尚設計系學生參加，到打破地域和文化限制，拓展到國際新秀加入，成功孕育優秀新銳設計師在國際間嶄露頭角。

去年金賞設計師韓順之、銀賞設計師董承，雙雙取得今年美國繆思設計大獎時尚設計類別不同獎項的銀獎；3年前獲創新賞的香港籍設計師李亨與夥伴，則共同創立品牌「INMORIES」，決定留在台灣發展，高雄儼然成為誕生時裝設計人才的搖籃。

為提倡淨零減碳，今年也新增「永續時尚賞」，入圍決賽團隊將獲授權使用日月光提供的環保布料製作小型包款，從中選出2隊提供各15萬獎金，並有機會實際進入量產、銷售，與加碼獎勵金10萬，共達50萬。詳細資訊和報名簡章可上「高雄市政府青年局」官網或臉書粉絲專頁查詢。

2024高雄時尚大賞祭出總獎金132萬元，創下歷年新高。圖為去年金賞「一分之一」設計師韓順之（右），也獲得「2024美國繆思設計大獎」時尚設計類別銀獎殊榮。（圖由高雄市政府青年局提供）

2024高雄時尚大賞祭出總獎金132萬元，創下歷年新高。圖為去年金賞「一分之一」設計師韓順之（右），也獲得「2024美國繆思設計大獎」時尚設計類別銀獎殊榮。（圖由高雄市政府青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄時尚大賞167件作品創新高 韓順之「一分之一」奪金賞
2023/12/10 10:20

高雄時尚大賞167件作品創新高 韓順之「一分之一」奪金賞
把伸展台搬到海上 高雄時尚大賞驚艷港灣
2023/10/16 09:33

把伸展台搬到海上 高雄時尚大賞驚艷港灣

2024 KFA高雄時尚大賞爭奪總獎金132萬元
高雄時尚大賞「活雕像」進駐百貨 整點甦醒製造驚喜
2023/12/19 09:17

高雄時尚大賞「活雕像」進駐百貨 整點甦醒製造驚喜
同步登上高雄、台中跨年舞台 高雄時尚大賞作品被讚「好潮」
2024/01/03 08:59

同步登上高雄、台中跨年舞台 高雄時尚大賞作品被讚「好潮」
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播