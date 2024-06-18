拍MV描述「怎麼明天還要去上學」 台東高商學生獲獎

台東高商學生獲短影音獎與校長合影。左起張蘇愛真、張民佳、林明錚校長、學生田秉彝和羅宇喬。（記者黃明堂翻攝）

2024/06/18 11:32

〔記者黃明堂／台東報導〕台東高商會計事務科學生張民佳、張蘇愛真、田秉彝和羅宇喬以影音作品「怎麼明天還要去上學」，參加2024明新盃短影音行銷大賽脫穎而出，赢得高中組的第一名及最佳創意獎。

明新科技大學主辦的短影音行銷大賽，吸引了全國各地的高中生參與，他們展現了創意和行銷技巧，透過短影音作品展現對於大學生活的想像，台東高商團隊的作品以MV的形式呈現，生動地描繪學生對於上學的心情和困惑，引起評審和觀眾的共鳴。她們精湛的影音技巧、深刻的内容表達以及對於目標觀眾的準確把握，讓作品脫穎而出，成為本次比賽的焦點。

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張蘇愛真表示，在拍攝過程中很感謝組員們任勞任怨地一起努力，也特別感謝應用英語科三年級邱藤同學展現他的才華，在短時間內提供自創曲，貼切呈現出高中生對於大學生的幻想和期許。

影片女主角張民佳說，雖然在拍攝的過程中遇到期中考以及校內年度微電影大賽，組員們個個分身乏術，曾經一度想要放棄，但幸好有同學、老師及家人的鼓勵，才能讓她們堅持到底，也將高中生的青春活力及創意十足，發揮得淋漓盡致！

田秉彝表示，身為高中生，對於大學生活充滿想像，經過組員們討論後，決定以MV的方式拍攝出想像中的大學生活，這次競賽能獲得第一名，真的讓人很開心！

羅宇喬同學表示，透過這次短影音競賽，思考一下未來的大學生活？更能朝著夢想邁進！

指導老師歐佩芬表示，透過這次比賽，激發學生們的創意，更加深了同學對行銷和創意產業的理解及熱愛。未來，將結合課程鼓勵同學多多參加校外競賽，讓台東有才華的學生繼續被看見！

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