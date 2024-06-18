為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

拍MV描述「怎麼明天還要去上學」 台東高商學生獲獎

台東高商學生獲短影音獎與校長合影。左起張蘇愛真、張民佳、林明錚校長、學生田秉彝和羅宇喬。（記者黃明堂翻攝）

台東高商學生獲短影音獎與校長合影。左起張蘇愛真、張民佳、林明錚校長、學生田秉彝和羅宇喬。（記者黃明堂翻攝）

2024/06/18 11:32

〔記者黃明堂／台東報導〕台東高商會計事務科學生張民佳、張蘇愛真、田秉彝和羅宇喬以影音作品「怎麼明天還要去上學」，參加2024明新盃短影音行銷大賽脫穎而出，赢得高中組的第一名及最佳創意獎。

明新科技大學主辦的短影音行銷大賽，吸引了全國各地的高中生參與，他們展現了創意和行銷技巧，透過短影音作品展現對於大學生活的想像，台東高商團隊的作品以MV的形式呈現，生動地描繪學生對於上學的心情和困惑，引起評審和觀眾的共鳴。她們精湛的影音技巧、深刻的内容表達以及對於目標觀眾的準確把握，讓作品脫穎而出，成為本次比賽的焦點。

張蘇愛真表示，在拍攝過程中很感謝組員們任勞任怨地一起努力，也特別感謝應用英語科三年級邱藤同學展現他的才華，在短時間內提供自創曲，貼切呈現出高中生對於大學生的幻想和期許。

影片女主角張民佳說，雖然在拍攝的過程中遇到期中考以及校內年度微電影大賽，組員們個個分身乏術，曾經一度想要放棄，但幸好有同學、老師及家人的鼓勵，才能讓她們堅持到底，也將高中生的青春活力及創意十足，發揮得淋漓盡致！

田秉彝表示，身為高中生，對於大學生活充滿想像，經過組員們討論後，決定以MV的方式拍攝出想像中的大學生活，這次競賽能獲得第一名，真的讓人很開心！

羅宇喬同學表示，透過這次短影音競賽，思考一下未來的大學生活？更能朝著夢想邁進！

指導老師歐佩芬表示，透過這次比賽，激發學生們的創意，更加深了同學對行銷和創意產業的理解及熱愛。未來，將結合課程鼓勵同學多多參加校外競賽，讓台東有才華的學生繼續被看見！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高爾宣揪派偉俊耍帥 路人送作堆
2024/06/15 05:30

高爾宣揪派偉俊耍帥 路人送作堆
（影音）TWICE娜璉今日回歸 直播衝破12萬人在線
2024/06/14 13:53

（影音）TWICE娜璉今日回歸 直播衝破12萬人在線

2024 KFA高雄時尚大賞爭奪總獎金132萬元
65歲文章興奮領敬老卡 自豪體力好
2024/06/14 05:30

65歲文章興奮領敬老卡 自豪體力好
吳胤呈新歌送畢業生 回鄉拍MV專輯贈師長
2024/06/15 05:30

吳胤呈新歌送畢業生 回鄉拍MV專輯贈師長
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播