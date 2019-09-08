華映斷電害鄰斷網 業者行動基地台應急

2019-09-08

〔記者許倬勛／龍潭報導〕大同集團旗下面板廠華映因積欠台電電費，上月底逕自斷電，也讓架設在廠內的行動電話基地台停擺，龍潭區三和里兩千多人受到影響，里民抱怨網路訊號弱、接不到電話，只好請求民代協助；龍潭區公所表示，電信業者已陸續派員勘查，短期內會派遣行動基地台進駐，月底前可設置完成，長期方面，市府將提供公有地闢建新的基地台。

龍潭三和里2000多人困擾

「網路怎麼不通了？」三和里民吳欣芳說，自上週起手機訊號常常只剩一、兩格，有時甚至連不上網，起初以為是手機故障，送修檢測功能均正常，經打聽才得知大家都有相同困擾，委請里長詢問，發現是受華映斷電所累，里民們一夕間突然與外界隔絕，實在很不方便。

三和里位處偏遠，里長謝金棋表示，雖然華映提供土地設置四座基地台，但是說斷電就斷電、完全未與地方協調，未免也太不近人情，而且當地靠觀光發展，沒了網路，遊客無法靠導航找路，導致商家、餐廳的業績也都掉了不少。

立法委員蔣絜安接獲陳情後，日前邀請國家通訊傳播委員會（NCC）、電信業者、龍潭公所等單位召開協調會，商議解決辦法。龍潭區長胡星輝表示，中華、遠傳、台灣大哥大、台灣之星四家業者，都同意先派遣行動基地台進駐，暫時解決民眾的網路斷訊困擾，但因測量訊號強度、設定最大覆蓋率及協調土地使用須花時間，最慢月底前可完成。

市府願供地新設基地台

至於長期解決方案，市府表示願提供公有地讓業者新設基地台，待尋覓合適土地就會開始動工，並向NCC申請使用執照，估計約須半年時間，電信業者也允諾在新基地台啟用前，不會撤離行動基地台。

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