雲林花生傳發芽災情 受災情況約一成

連續降雨，雲林元長、北港等地花生無法採收，傳出發芽災情。（記者黃淑莉攝）

2024/06/14 17:56

〔記者黃淑莉／雲林報導〕從上週至今連續近10多天，雲林每天不定時下雨，造成元長、北港等地花生因無法採收出現發芽災情，縣府農業處接獲北港、元長通報昨前往會勘，目前受災情況約一成。

提醒農民由於降雨持續，若有受損可向公所通報，預計一週後會啟動四方會勘，確認受損情況，若有達門檻即會發文給農業部建議救助。

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雲林縣議員蔡明水指出，雲林斷斷續續降雨已有半個月，元長是雲林縣花生栽種面積最多鄉鎮，這期花生進入採收期，卻遇上連續降雨，田間泡水土壤濕軟採收機無法駛入，花生採收延遲出現發芽情況，影響收成且盤商不收購，農民恐血本無歸。

花生農指著從田間拔起的花生說，一直下雨都發芽，這樣收成也不能賣，原本一分地可收7、800台斤，今年受到氣候影響只能採收500多台斤，採收期又遇到連續降雨。

農業處長魏勝德表示，連續降雨有影響花生收成，甚至北港傳出花生發芽災情，昨天下午農業處人員前往北港、元長勘災，現勘結果受災情況約一成，未達天然災害救助門檻，因大雨機器無法採收會有延遲災害，呼籲農民有發芽狀況趕快到公所通報，7天後縣府將再邀請公所、農糧署、農改場四方會勘，若受損有達到天然災害救助門檻，會發文農業部建議公告救助。

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