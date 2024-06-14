公館紅棗農損 每公頃將補助8萬

苗栗縣公館鄉紅棗樹，受四月下旬豪雨來襲影響，結果率不如以往，有些果樹上僅寥寥無幾的果實。 （記者張勳騰攝）

2024/06/14 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗生產專業區，今年四月下旬受豪雨來襲影響，紅棗樹結果率不如往年，經過農政單位勘災，受害面積達二成五，最嚴重的達四成；苗栗縣長鍾東錦昨前往紅棗園勘災，因總受害面積逾二成，苗栗縣政府將盡速報請農業部爭取農產業天然災害救助；鍾東錦強調，中央已原則同意救助，每公頃補助八萬元。

4月豪雨影響結果率

苗縣府農業處指出，縣內紅棗種植面積約九十八公頃，其中公館鄉栽種面積八十四．三公頃、銅鑼鄉九．二三公頃，為全國唯一的紅棗生產專業區；往年紅棗於三月下旬萌芽，四月至五月開花與著果，該期間亦是梅兩季，因此大大提高了落花、落果的風險。

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今年受四月廿四、廿五日豪雨影響落花嚴重，結果率不到四成，苗縣府農業處獲報隨即邀集苗栗區改良場、農糧署及公館鄉公所、農會等單位前往勘災，發現有紅棗園受害達四成，全縣平均受害面積為二成五，將依農產業天然災害救助相關程序報請農業部申請救助。

平均受害面積為2成5

鍾東錦昨會同苗栗區改良場、農糧署等單位人員前往會勘，鍾進入棗園，發現多數棗樹上結果稀稀落落；鍾東錦強調，將盡速向農業部申請天災農損救助，中央已原則同意補助，紅棗每公頃救助金八萬元，可彌補農民一些損失，雖然產量剩下一半，紅棗成熟時，歡迎遊客到公館、銅鑼採摘、購買紅棗當作伴手禮，藉以鼓勵、支持農民。

棗農徐立明說，公館紅棗約三、四年就會遇到天候影響出現農損，今年的紅棗樹結果率僅三分之一正常，比起往年，平均產量不到四成。

苗栗縣長鍾東錦前往紅棗園了解紅棗受害情形。 （記者張勳騰攝）

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