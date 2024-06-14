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背壓縮氣瓶潛水5米！基隆中華國小9人 海中領畢業證書

中華國小9畢業生在教練1對1陪同下，穿戴潛水裝備下潛至水下3到5公尺，領取畢業證書。（圖為基隆市中華國小提供）

中華國小9畢業生在教練1對1陪同下，穿戴潛水裝備下潛至水下3到5公尺，領取畢業證書。（圖為基隆市中華國小提供）

2024/06/14 18:50

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中華國小於今天（14日）9點起，於外木山海域舉辦六年級畢業成年禮，今年有9位畢業生在專業教練1對1的陪同下，穿上潛水裝備，背壓縮氣瓶潛至水深3到5公尺的海中，再拿到雙語的畢業證書，與海底生物合照，留下美好回憶。

中華國小校長詹麗娟表示，呼應今年國家海洋日主題 「探索海洋迎風啟航」，學校與家長會送給六年級畢業成年禮，象徵完成國小學習里程碑，即將踏上另一階段的學習旅程。

中華國小以「健康healthiness、快樂happiness、進步progress」為學校願景，學校從2009年開始推動每年6月的畢業潛水體驗活動，2023年在疫情解封後恢復辦理；有的畢業校友十分懷念當年的潛水畢業典禮，還在臉書貼文分享。

教導主任陳志宏說，「海遊龍宮」的潛水活動（scuba diving）是學校本位主題課程之一，結合海洋教育及游泳課，讓學生循序漸進從游泳、浮潛到體驗水肺潛水，為自己留下難忘的回憶；來自加拿大的外師Ian喜歡跟孩子分享在海裡游泳的快樂，更在雙語綜合課程中，帶孩子們發現海洋環境維護的重要，配合外木山海域淨灘，用行動保護我們的海洋環境。

小朋友Samuel跟Bruno上岸後興奮地表示，今天在海中看到了動畫片「尼莫」、「多莉」，還有色彩繽紛各式品種的魚；以前在綜合課知道海洋嚴重受到垃圾污染，從沒想過會有這麼多塑膠製品的垃圾污染海洋，危害海底生物生命。

這次看到沒有垃圾的海洋是如此漂亮珍貴，自己會善用這次海底的影片素材，透過親身體驗，在資訊課用Scratch製作動畫、或設計遊戲，呼籲維護海洋的重要並傳遞保護海洋的方法。

基隆市中華國小畢業潛水活動今天（14日）在外木山海岸舉辦。（記者俞肇福攝）

基隆市中華國小畢業潛水活動今天（14日）在外木山海岸舉辦。（記者俞肇福攝）

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