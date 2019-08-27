雲林蔬菜產量減半 最快兩週才恢復

2019-08-27

〔記者詹士弘／雲林報導〕近兩週來大量降雨，加上放晴時持續高溫，重創雲林蔬菜產區，葉菜類產量少一半。二崙農會秘書吳曜宇表示，預期台北果菜市場的葉菜類平均批發價上看每公斤四十元，可能會維持二週以上，讓菜籃族吃不消。

國中小將開學 菜價短期難回跌

吳曜宇說，二崙農會正常每天可出貨六十噸蔬菜，現在已掉到卅噸以下，且連日大雨，已收成的菜園因土地潮溼無法翻耕播種，導致蔬菜生產有大約兩週的「空巢期」，蔬菜供應量會繼續探底，而國中小學即將開學，團膳對蔬菜的需求量大，供不應求下，菜價恐長時間維持在每公斤平均批發價四十元以上。

由於葉菜類品質良莠不齊，價差也極大，青江菜、油菜批發價上貨每公斤可達六十至七十元，但下貨只有廿多元，蚵白菜上貨六十元以上，下貨可能只有十到廿元，萵苣因非網室種植，幾乎全爛了。

吳曜宇指出，正常每分地可產蔬菜約兩千台斤，在惡劣天氣下，如果管理得好，產量還可維持在七百至八百台斤，管理差的只剩一百到三百台斤，蔬菜供應量大減，預期缺菜現象至少維持二到三週。

吳嚁宇表示，天氣高溫依舊，加上蔬菜含水量高，呼籲菜農出貨前，最好先經過「預冷」，以避免蔬菜在運送過程變質，確保品質。

他也呼籲政府，釋出冷凍蔬菜應適量，以免影響菜價，讓菜農受到二次傷害，甚至可能造成菜價崩盤。

西螺果菜市場蔬菜最近一個交易日、廿四日平均批發價達每公斤四十二元，青江菜、芥菜、油菜平均每公斤批發價都超過六十元，莧菜超過八十元。果菜市場表示，各類蔬菜貨源仍短缺不足，整體蔬菜交易行情漲多跌少。

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