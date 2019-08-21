高雄清潔隊員甄試加分 環局︰其他縣市也有

2019-08-21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局將於月底舉行清潔隊員甄試，國民黨議員陳麗娜質疑現職臨時人員加分有爭議，報考年齡又凸槌等，要求市府懸崖勒馬，暫停甄試、退還報名費；不過環保局表示，現職臨時人員加分其他縣市也有，甄試保障弱勢族群名額，優於各縣市只為弱勢加分，報考年齡修改於開放報名前一日完成，不影響考生權益。

議員︰甄試有諸多爭議應暫停

議員陳麗娜昨質疑現職臨時人員加分對其他考生不公平。陳麗娜進一步指出，官網甄試影片打出十六歲以上報考利多，但實際招考簡章是年滿十八歲才能參加，更違反身心障礙法規定的人數比例。

環局︰依法行政、可受公評

環保局指出，甄試保障身障者及低收入戶名額，優於各縣市只為弱勢加分，而且其他縣市也有為現職臨員加分，如基隆市可加到五分，市府考量現職臨員辛勞及熟練業務，最多可加到七分，需任職滿三年十一個月以上，大多數人員只能加二至三分。

環保局說，簡章原本寫報考年齡要年滿十八歲，七月二十二日上午公布在官網上，勞工局審查須符合就業服務法規定，公告當天下午修改為十六歲即可報考，隔天才開放網路報名，不影響考生權益。

環保局指出，政府規定機關身心障礙者比率人數須達三％，但未規定甄試進用身障者比率，這次將錄取三人，機關身障總人數達一百一十八人，換算比率是三．四％符合規定。環局強調甄試依法行政、可受公評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法