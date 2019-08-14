新增兩基地 12處社宅提供4550戶

2019-08-14

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府推動社會住宅，第一階段十個基地除蘆竹一號基地流標十一次外，其餘都於去年底以前完成發包程序，另新增楊梅金門新村、平鎮南勢一號基地，將可增加五五○戶社宅，總計十二處基地可取得四五五○戶社會住宅，進度最快的中路二號基地，下月就可入住。

楊梅金門新村、平鎮南勢一號

原本桃園市政府規劃十處社宅用地，約可提供四千戶社宅，其中蘆竹一號基地從去年六月起至今年七月流標十一次，市府住宅發展處坦言，蘆竹一號將興建一二○戶社宅，是十處基地規模最小的，但要求甲級營造廠才能承包，雖然投標金額由四．九七億元調高為五．四八億元，但廠商仍然興趣缺缺。

中路二號最快 下月就可入住

另十處基地當中，中路二號基地，下月就可入住，蘆竹二號、八德一、二號基地預估明年完工，三處基地可提供一千戶社宅；中路一號基地則是後年初完工；中路三、四號及八德三號、中壢一號等四處基地則要到後年才能陸續完工，十處社宅基地可提供四千戶。

至於新增的楊梅金門新村、平鎮南勢一號基地，分別可提供五百戶及五十戶社宅，目前兩基地都完成專案管理標案，其中，楊梅金門新村會先建二百戶，待市場情況再確定未來三百戶是否繼續興建。

兩處可興建500戶及50戶

至於儲備基地方面，以市府進行的區段徵收都市計畫最為確定，未來將配合都市計畫進度，待土地取得後即可興建，這部分包含航空城安置住宅一一七○戶、中壢體育園區六四○戶、捷運A20站五三○戶、捷運A21站三七○戶、捷運A10站五一○戶，可提供三二二○戶。

另龍慈社宅、南北富台新村及平寮段等四處基地可興建七二○戶，土地屬國有財產局所有，正申請無償撥用，由於四基地鄰近中壢一號社宅，市府將配合綠線中壢延伸段進度，滾動式檢討興建期程。

另營建署開發的A7合宜住宅，尚有樂捷段二九二、二四四地號住宅區用地，當初是區段徵收開發範圍內抵價地，市府正向中央爭取無償撥用作為社宅使用，初步已經得到營建署正面回應，但該土地當初是以平均地權基金開發，土地有開發成本，無償撥用可能性並不大；另市府也爭取居廣等三眷村、埔心營區、蘆竹四號、內壢福利站等四處軍方管理基地無償撥用，但同是軍管土地，楊梅金門新村為有償撥用，市府評估其餘四基地無償撥用機率不大。

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