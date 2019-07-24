東風音樂祭吹新竹風 週六開趴

2019-07-24

〔記者洪美秀／竹市報導〕受年輕人喜愛的「新竹東風音樂祭」又來了，本週六、廿七日開始到八月十八日，一連四個週末，在新竹市風livehouse舉行，今年除邀請金曲歌王Leo王與多名金曲入圍歌手助陣，還有樂壇新星投入「東風風神榜創作大賽」為新竹寫歌，包括城隍廟、隆恩圳等景點都入歌，唱出新竹人的心聲，市長林智堅邀請熱愛音樂的年輕人來ROCK搖滾開趴。

在風livehouse連唱4個週末

林智堅說，市府將閒置、已六十年歷史的空軍工程聯隊禮堂，改建為風livehouse，活化並延續原本禮堂聯誼、展演性質，提供音樂創作團體發表、交流與展演的舞台，開幕至今已有四十九場演出，吸引超過一萬三千人次。

擔任評審的劉永康說，今年聽到很多以新竹為主題的音樂，包含嘻哈、搖滾等，甚至客語元素，因為有「風livehouse」的音樂場地，讓在外地打拚的新竹人願意回來，希望東風音樂祭成為具指標性、國際性的音樂祭。

風神榜創作大賽發掘樂壇新星

文化局表示，今年有東風風神榜創作大賽，鼓勵樂壇新星以新竹為主題，創作屬於新竹的音樂，已有十一件作品初選入圍，入圍者會在八月三、四日演出，優勝者可獲獎金，並登上東風音樂祭舞台。

最後兩週則是音樂祭高潮，有廿一組樂團歌手，包括今年金曲獎最佳國語男歌手的Leo王所屬的嘻哈組合夜貓組、厭世少年、Tizzy Bac與美秀集團、風籟坊、屋塔、海豚刑警、South Bad Boy、五五身、百合花、傷心欲絕、BWOC、Hello Nico、Cold Dew、Mary See the Future、呂杰達搖滾大樂團、無妄合作社、黃子軒與山平快、「回聲」樂團主唱吳柏蒼、唐貓等。

文化局表示，新竹東風音樂祭今年有風神榜創作大賽和講座，邀請Mary See the Future貝斯手Fish與厭世少年吉他手蕭瑋德分享音樂創作；還有巨獸搖滾創辦人音地大帝與彌聲負責人林冠宇來談音樂，邀請市民來搖滾一夏。

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