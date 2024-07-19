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錦和運動公園停車場細部收尾 力拚9月底前啟用

中和區錦和運動公園停車場力拚9月底前啟用。（新北交通局提供）

中和區錦和運動公園停車場力拚9月底前啟用。（新北交通局提供）

2024/07/19 22:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市中和區錦和運動公園地下停車場2022年開工，副市長陳純敬、市府交通局長鍾鳴時今天視察說，目前正在進行工程細部收尾，未來可提供541格汽車位，並擴大植樹綠化，力拚今年9月底前啟用，將是中和規模最大的全智慧化綠色停車場。

陳純敬說，錦和運動公園占地約3萬3千平方公尺，鄰近錦和高中、雙和醫院、中和國民運動中心與施工中的捷運萬大線，人口密集，原有平面停車場不敷使用，市府遂爭取中央前瞻補助闢建為地下停車場，操場的司令台一併改為運動暖身區、社區居民社交活動空間。

鍾鳴時說明，停車場為地下2層、地上1層的全智慧化建物，工程總經費8億3230萬元，其中前瞻補助2億321萬9000元，汽車位541格，其中1樓114格、地下1樓210格、地下2樓217格。

據了解，錦和運動公園地下停車場原訂去年完工，交通局停車管理科長蔡柏坤解釋，施工期間主要受疫情影響及缺工缺料、遭遇台電地下纜線影響，以及配合鄰近學校各種國家及升學考試，需暫停施工等種種問題，故依中央規定及契約書條文覈實檢討展延工期，工程已於5月完工，目前辦理驗收及智慧停管設備安裝等作業。

另外，陳純敬也去視察永平國小地下停車場。他指出，因應捷運萬大中和線LG05、永和區永平國小站未來完工通車後，將有大量轉乘停車需求，停車場今年1月開工，工程總經費15億7000萬元，規劃汽車位238個、機車位692個，預計8月執行地下廢棄物開挖清運。

交通局補充，屆時將嚴謹監督控管即挖即運、適時噴灑除臭劑、車輛載運覆蓋帆布，減少周邊環境干擾，降低對師生、居民的影響。此外，目前已導入智慧科技工地管理，公開資訊，民眾能夠即時掌握工區四周環境監測數值，另邀地檢署、法務部調查局新北市調查處、市府相關局處成立廉政平台，減少外界疑慮。

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