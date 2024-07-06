高雄國家體育場地下停車場後標租 166車位將開放租用
2024/07/06 12:46
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄國家體育場（世運主場館）地下停車場進行委外招標，經2次流標後，今年3月順利標租，待停車場登記證核發後將正式對外營運，屆時166個停車格將開放民眾租用，收費為每月2500元、周邊里民優惠每月2000元、身心障礙者每月1250元。
高雄市運發局指出，高雄國家體育場所在位置周邊巷弄狹小、停車需求高，為友善鄰里環境提供地方居民停車需求，市府將所屬地下停車場部分空間對外開放停車使用，除賽會活動及公務使用外，規劃166個停車格委外標租並順利與廠商完成簽約，不過因尚有相關程序待完成，將待停車場登記證核發後正式對外營運。
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對於後續停車場月租費率規劃，業者以不超過市府交通局所定費率，提出場館周邊莒光里、光輝里、和昌里3個里的民眾每月2000元停車優惠，具身心障礙民眾每月1250元，一般民眾2500元。此外，半年繳費每月優惠100元，年繳費每月優惠200元，且在標租履約8年期內承諾不會提高月租費。
運發局表示，利用申請登記證期間，業者也投入完善進出場動線、方向指引及安全阻隔等標示。未來大型活動舉辦時將協調主辦單位、停車場業者，於活動期間重要時段（如民眾進、退場時）預告管制車輛進出，並請業者與主辦單位加派工作人員進駐引導，以維持活動期間動線順暢。
運發局強調，在停車場開放營運後將持續蒐集使用意見及停車場營運狀況，研議調整停車格數與租金費率，為民眾提供便捷、友善的停車服務。