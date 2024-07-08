中市舊社公園停車場新升級 釋出4倍停車格免費停2個月

中市舊社公園停車場新升級，釋出4倍停車格2個月免費停。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/08 13:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北屯區人口激增，停車位一位難求，尤其沿北屯路一路紅線，民眾怨無處停車，台中市府與中央攜手斥資2.2億元，將舊社公園停車場升級改建成地下停車場，停車格增加近4倍，紓解附近捷運綠線松竹站與台鐵松竹車站轉乘停車需求，今停車場啟用，台中市長盧秀當場宣布，開放免費停車2個月，讓民眾熟悉動線。

台中市北屯區人口近年來不斷增加，加上捷運綠線行經，目前已突破30萬人口大關，但人口增加，車輛數也激增，停車位一位難求，北屯區舊社里里長謝秉憲說，尤其北屯路周邊商家多，北屯路沿線幾均紅線，沒有停車位，民眾為停車搶破頭，不然就是紅線違停，屢被開單。

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為改善停車空間，及因應捷運綠線松竹站與台鐵松竹車站轉乘停車需求，市府斥資1.59億元，另爭取中央補助6300萬元，2020年動工改造舊社公園舊停車場，將原先僅70席車位的平面停車場，重新建造為地下停車場，規劃汽車停車位250席及機車停車位115席，釋出4倍停車空間，新地下停車場今啟用。

台中市長盧秀燕強調，市府致力改善交通環境，舊社停車場改建為地下停車場，增加更多停車量能，另在1樓設置公共廁所、哺乳室、手機充電站等各式服務，與來公園運動的民眾分享便利設施；她更宣佈配合新停車場啟用，即日起至9月7日，舊社地下停車場提供2個月免費停車，讓民眾熟悉停車空間與規劃動線，歡迎民眾來使用這座匯聚智慧、綠能、友善的停車環境。

此外，今天啟用典禮開始前，停車場地下1樓有1處消防管線突噴出泡沫水，有3、4部提前停車車輛波及，管理單位緊急廣播找車主移車清洗；台中市停管處指出，經查是消防感測器系統誤報，造成消防動作，噴灑泡沫原液，工作人員已立即處置與清除，已立即檢測原因並改善。

中市舊社公園停車場新升級，盧秀燕宣佈2個月免費停車。（記者蘇孟娟攝）

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