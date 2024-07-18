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台南首座以棒球為名停車場 「正生公園」7/19開放

台南市正生公園地下停車場，是首座紀念棒球名人蘇正生為名的公園停車場。 （記者洪瑞琴攝）

台南市正生公園地下停車場，是首座紀念棒球名人蘇正生為名的公園停車場。 （記者洪瑞琴攝）

2024/07/18 23:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市區停車位一格難求，位於中西區的正生公園地下停車場，是市中心最大的立體停車場，地面層共融公園取得使用執照，將自7月19日起開放使用。這座結合公園休憩與停車場複合式功能，也是首座以棒球名人紀念為名的公園停車場。

正生公園（體3）地下停車場結合共融公園的多目標使用地下停車場，緊鄰永華國民運動中心、生活美學館、市政中心及南市議會，地面層公園設有滑梯、兒童籃球場、攀岩場及多項休憩設施。

特別的是，公園停車場以嘉農棒球隊第1代主戰球員的蘇正生為名，紀念他對台灣早期棒球光輝時代的貢獻。蘇正生（1912-2008）推廣棒球訓練及運動觀念，積極培育棒球後進，其一生見證台灣棒球發展史，堪稱台灣的棒球國寶，市府登錄台南歷史名人之一。

交通局表示，為了盡速提供民眾更多停車空間，正生公園地下停車場共計577格汽車格，今年3月已先開放地下1層262格供民眾使用，配合7月19日起地面共融公園開放使用，地下停車場將同步開放B、C、D梯間，不僅提升停車場與地面層的人行動線連結，更便利往來美學館及永華運動中心使用。

交通局表示，至於地下2層315格汽車格位，則預計於8月底前完成地坪滲水改善後開放使用，屆時將可增加更多停車空間。

台南正生公園地下停車場，地面層共融公園將自7月19日起開放使用。 （記者洪瑞琴攝）

台南正生公園地下停車場，地面層共融公園將自7月19日起開放使用。 （記者洪瑞琴攝）

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