台南、高雄捷運紅線串接有眉目了！銜接轉乘點將在嘉藥大學

台南捷運紅線規劃行經台一線路廊。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/18 22:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運紅線與高雄捷運岡山路竹延伸線銜接有眉目了！兩市協商共識將在嘉藥大學轉乘點，岡山路竹延伸線不會跨境至奇美博物館，而台南紅線沿境內台一線路廊走高架單軌，台南與高雄紅線「循軌漸進」不重疊。

台南捷運紅線可行性研究原規劃大林站（中華東路與大同路口）跨境至高雄大湖站銜接高雄紅線，可是高雄不同意；而高雄整體路網規劃紅線岡山路竹延伸線則想跨境至南市奇美博物館，兩市軌道系統又不一樣，令人疑慮形成「台一線兩條軌」，重疊怎麼可能！

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高雄市立委邱志偉7月17日邀集交通部路政及道安司、交通部鐵道局、高雄市政府捷運局、南市捷運工程處，協調台南高雄捷運銜接規劃，因南市捷運紅線已完成可行性研究修正至嘉藥大學站且近日將報交通部審議，因此不認同高雄捷運北延至奇美博物館方案。

南市交通局表示，經協調後初步達成未來高雄紅線與台南紅線將於南市境內的嘉南藥理大學站銜接轉乘共識，南市府樂觀其成並感謝邱志偉委員的居中協調。

南市交通局表示，台南捷運紅線銜接高雄捷運早在台南市優先路網規劃時即為既定政策，南市並於2020年即開始辦理紅線可行性研究規劃作業，但是於2022年完成期末報告後，因兩市推動小組會議延後而遲遲無法定案，最終於今年3月經協調後，確認各市境內路線採各自系統興建。

交通局表示，已將捷運紅線可行性研究內容修正至嘉藥大學站，修正後全長6.5公里，仍建請高雄市捷運紅線北延計畫能及早啟動可行性研究，以盡早實現兩市捷運串連。

台南紅線可行性研究案規劃奇美博物館站。（記者洪瑞琴攝）

台南、高雄捷運紅線銜接轉乘點將設在嘉南藥理大學。（記者洪瑞琴攝）

台南捷運紅線規劃示意圖，目前尚於規劃階段，路線資訊未定案，僅供參考。（擷自台南捷運工程處官網）

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