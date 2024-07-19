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竹北豐采520「H型鋼梁歪斜」已改善 民眾爆料：外部專家未審議通過

豐采520建案（中）偷工減料導致基地內外崩塌8次，讓周邊社區居民對居住和道路用路安全陰影面積很大。（記者黃美珠攝）

豐采520建案（中）偷工減料導致基地內外崩塌8次，讓周邊社區居民對居住和道路用路安全陰影面積很大。（記者黃美珠攝）

2024/07/19 20:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕新北市議員卓冠廷臉書曬「豐采520」工地H型鋼梁歪的照片，新竹縣政府和豐邑機構雖然都說，這是去年「搶險計畫」施工前的舊照，並非現況，現況經過鑑定已經安全無虞。但緊鄰「豐采520」基地的「大有可為」社區卻抨擊，這個搶險計畫的成果，縣府委外的專家小組會議都還沒審議通過喔！縣府和建商話都只有說一半。

「大有可為」社區居民說，事實上在最後一次的專家小組會議審議搶險成果報告時，會中就有專家說，水平鋼梁有變形，豐邑機構卻只報告換了幾支，沒有報告為何變形、做了什麼措施改善這個問題？迄今，無論是縣府或豐邑都只把話說一半。

新竹縣政府工務處長戴志君說，這分3個層次釐清，首先整個搶險計畫已完成，且經由社區指定的台北市土木技師公會所鑑定認可，後續該公會也持續定期來竹北提供居民們相關的諮詢等服務。

戴志君表示，其次，縣府和專案小組為了讓整個搶險成果能有更具體的內容呈現，像是：到底鋼梁何以變形、豐邑做了哪些工法來補正等，所以專案小組要求豐邑機構再書面補強這方面的資料，且另尋第三方結構技師公會的鑑定報告以背書。

戴志君說明，最後，豐邑根據前述縣府和專案小組的要求，目前正在補件的階段，但不影響整個搶險工程完成且具周邊道路、住家地質安全無虞的判斷，請民眾放心。

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