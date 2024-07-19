路邊機車格標示「收費路段」他怨搶錢……遭網友打臉

網友痛批，早上停免費車格，當天下午就變成收費路段，網友不挺反嗆原PO。（擷取自爆怨公社）

2024/07/19 20:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有些民眾會特別找免收費的路段來停車。一名網友在臉書社團抱怨，早上原本停在免費的機車格，下班牽車時竟發現變成收費車格，讓原PO感到相當不滿，「政府搶錢也不用這麼兇吧！」貼文曝光，慘遭網友打臉，認為「使用者付費」是應該的。

網友近日在臉書社團爆怨公社發文，（15日）早上停在免費機車格，下班來牽車卻發現，車格被漆上「機車停車收費路段」，他認為雖然8月1號才要開始收費，但整條路都要變成收費停車格，讓原PO無奈嘆，「政府搶錢也不用這麼兇吧！錢賺的不多，還要繳停車費……只能勒緊褲腰帶了」。

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貼文曝光，不少網友認為「使用者付費」非常合理，「20元都不想付，建議你以後都走路」、「還提前半個月通知，又不是馬上就要你付」、「不限路段次數只收一次，很棒啊」、「使用者付費，十分合理」、「算次又不是累積，真的很佛了」、「在台北市你想付錢還停不到車位」。

另外，也有網友認為，改成收費車格就是要避免有人長期霸占，「有人免費停到天荒地老的，現在位置可以輪流使用，很公平」、「我還希望可以學日本，有車位才能買車咧」、「你有看過一個免費的公用停車場，24小時都有車，然後外來的完全沒辦法停嗎？因為被當地的全佔位了」、「很多人拿家裡用不到的老車佔位，讓真正需要的人沒地方停」。

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