打造航空博物館 鄭文燦訪西雅圖取經

2019-07-16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市長鄭文燦七日赴美進行十一天的參訪，將於明天返台；他於美國時間十四日上午造訪西雅圖波音公司飛行博物館（Museum Of Flight）時表示，桃園航空城區內的舊海軍基地，過去是黑貓中隊基地，這趟參訪盼能做為未來移地興建的航空博物館的參考，讓航空博物館成為桃園航空城的重要景點之一。

活化黑貓中隊基地 保存文資

鄭文燦指出，市府將黑貓中隊所在的舊海軍基地視為重要文化資產，將成立面積逾十公頃的「黑貓紀念公園」，保留包括停機棚、機堡、照相偵察室及美軍駐紮的小白宮等黑貓中隊重要設施，並進行修復及活化，使其成為重要歷史文化地標，保存這段歷史。

鄭文燦進一步說，市府對桃園航空城計畫會採取更好的安置措施和最佳的開發模式，讓航空城能如期如質完成，其中的產專區將引進航太維修、倉儲物流、雲端服務、綠能、智慧車輛及生醫等六大產業重點，而桃園市的物流業已達一千八百餘家，搭配電子商務產業發展，桃園已是全台最大的物流基地。

鄭文燦也於西雅圖出席當地僑宴，除與僑胞聯繫感情外，也分享此次訪美心得與收穫，並感謝僑胞的熱情接待，讓他在美國也能感受到來自故鄉的熱情。

前一天合體蔡英文 紐約健行

另方面，鄭文燦於美國時間十三日上午與蔡英文總統一起在紐約中央公園健行後，中午與哥倫比亞大學的台灣留學生用餐，他說，這群關心台灣未來的年輕朋友提出相當年輕且活力的想法，讓他獲益良多。

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