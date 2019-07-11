講客．苗栗當靚 鄉鎮市長展決心

2019-07-11

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣客家人口約占六十五％，為客語主要通行地區，苗栗縣政府昨舉行「講客．苗栗當靚」宣示記者會，邀請鄉鎮市長與苗縣府團隊共同宣示努力推動客家文化與事務的決心，縣長徐耀昌期勉大家「做，就著了」，落實「客家即生活、生活即客家」的目標，成為客家縣市的領頭羊。

昨天在縣府第一辦公大樓舉行的宣示活動，由頭屋鄉長徐鑫榮高唱客家山歌揭開序幕，苗縣府與各鄉鎮市也各自準備帶有濃濃客家味的「slogan」，徐耀昌的口號是「做，就著了」，各鄉鎮市則有「打卵見黃」、「靚靚頭份、做頭有份」等等，呈現在地特色，也宣示推動客家母語和傳統文化的決心。

徐耀昌指出，苗縣府團隊以「跨局處合作、公私協力」方式，配合行政院客委會推動促進地方客語整體發展計畫，在二○一七至二○一八年度執行成效亮眼獲客委會肯定，與桃園市、高雄市並列甲組優等，獲獎勵金五百萬元，是六都之外唯一的優等縣市。

苗栗縣客家事務輔導團的委員們，與會委員也響應客語認證的政策，他們鼓勵年輕學子甚至八旬以上退休公教人員報考，也認同母語在哪裡流失，就從哪裡找回來，主要關鍵就在於家庭，而學校則可扮演協助找回母語的角色，盼大家盡力去做，相信最後一定能看到成果。

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