桃園六號生活圈道路用地價購 還在喬

2019-07-07

〔記者鄭淑婷／八德報導〕配合捷運綠線工程開闢的「八德區介壽路到建德路新闢道路工程」（六號生活圈道路），已完成定線並由市府工務局代辦用地取得及工程，五日在八德區舉辦協議價購說明會，部分地主不滿價購金額及地上物拆遷補償費太低。工務局表示，將研議有無微調空間。

金額及補償費 部分地主怨低

配合綠線開闢的「八德區介壽路到建德路新闢道路工程」，未來提供綠線高架路段行走，下方則作為一般道路，由工務局代辦用地取得作業中，五日的協議價購說明會，部分地主不滿價購金額及地上物拆遷補償費太低，例如：地上物拆遷補償的評點值適用舊法、僅十．六元；與會的議員蔡永芳也表示，市府要購買人民的土地，至少要把辦法公布出來，「遊戲規則」要講清楚。

工務局：研議有無微調空間

工務局表示，目前價購的金額是依據市價，部分地主認為土地有相鄰等特質，價購金額應該要更高，會將蒐集的意見帶回討論，研議有無微調空間。

「永安居」面臨拆除 將文資勘查

參與說明會的立委陳學聖昨天則在臉書批評，綠線沿線用地尚未取得就發包，且不只價購金額等問題，約建於一八九八年、位在仁德路的「永安居」，也面臨配合捷運被迫拆除命運，後代已向市府文化局提報歷史建築或古蹟。

對此，市府捷運工程局長陳文德表示，捷運工程並不用等全部取得用地後再施工，而是依工程分階段取得即可，截至六月底已取得G01站、G03站及出入口、G04站、G05站、G10站、VS5通風豎井及南主變等用地，其餘路段用地正辦理協議價購或徵收等作業，所有作業都依期程進行中。

文化局表示，已收到「永安居」提報歷史建物及古蹟申請，將待相關資料補全後，由文資委員進行勘查、認定是否有保存價值。

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